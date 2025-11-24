الشارقة: حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إنجازات بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة ودول شرق إفريقيا، وذلك عبر بعثتها التجارية إلى كينيا وأوغندا التي شكلت محطة جديدة في مسار يمتد لعشرة أعوام من العمل المتواصل في هذه الأسواق الواعدة، حيث نجحت البعثة التي نظمتها غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم حضور شركات الإمارة في قطاعات متنوعة، وتعزيز صادرات أعضاء الغرفة من القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة الهادفة لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتوسيع نطاق أعماله عالمياً.

وترأس وفد البعثة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم سعادة محمد راشد الديماس، وسعادة ناصر الطنيجي، وسعادة علي محمد الخيال، وسعادة رغدة حمد تريم أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة، وعقدت البعثة سلسلة لقاءات مع النظراء من الجانب الكيني والأوغندي، استهدفت مد جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

إنجازات رائدة

وتأتي هذه البعثة لتشكّل المحطة العاشرة ضمن مسيرة تمتد لعقد كامل من العمل المتواصل لغرفة الشارقة في أسواق شرق إفريقيا، حيث شاركت خلال هذه السنوات أكثر من 250 شركة من إمارة الشارقة من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أكثر من 600 ممثل عن الشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلال الدورات السابقة تنظيم ما يزيد على 3500 اجتماع عمل ثنائي بين المصدرين من الشارقة ونظرائهم في كينيا وأوغندا، أسفرت عن توقيع أكثر من80 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، بالإضافة إلى إبرام أكثر من 120 صفقة تجارية غير نفطية، كما أظهرت التقارير أن 65% من الشركات المشاركة تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نجحت في إطلاق استثمارات جديدة في كينيا وأوغندا ضمن 10 قطاعات اقتصادية رئيسية أبرزها الصناعات الغذائية، والبناء، الصلب، والرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواعدة.

رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن البعثة التجارية إلى كينيا وأوغندا تندرج ضمن استراتيجية الغرفة، المتمثلة في دعم ومساندة أعضائها من القطاع الخاص، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة من اكتشاف أسواق جديدة لتوسيع أعمالهم، والترويج الفعال لمنتجاتهم الوطنية، مشيراً إلى أن بعثة الغرفة إلى كينيا تكتسب أهمية استثنائية خاصة في ظل انطلاق تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقد لمسنا خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا رغبة حقيقية في إطلاق مشاريع استثمارية تُشكّل بداية جديدة لشراكة استراتيجية، إذ تُعد كينيا مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً، وبوابة لوجستية رئيسية لمنطقة شرق ووسط أفريقيا

وحول محطة البعثة في أوغندا، قال سعادة عبد الله سلطان العويس: تتميز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا بنشاط تجاري متنامٍ، ونسعى من خلال منتدى الأعمال بين الشارقة وأوغندا إلى تحويل هذا الزخم إلى شراكات اقتصادية ملموسة، وتعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات الرقمية، والأمن الغذائي.

ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا

ونظمت غرفة الشارقة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكينية، "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا"، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، وسعادة الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وسعادة محمد راشد الديماس، وسعادة ناصر الطنيجي، أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد الشامسي، وشهد الملتقى إعلان عدد من الشركات الإماراتية الرائدة عن عزمها الاستثمار في قطاعات اقتصادية وصناعية في كينيا، إلى جانب التوجّه للدخول في مشاريع طموحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، كما عقد وفد البعثة لقاء عمل مع هيئة الاستثمار الكينية، بحضور جون مويندوا المدير التنفيذي للهيئة جرى خلاله التأكيد على أهمية الزيارة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص الواعدة ولا سيما في مجال الطاقة المستدامة والبيئة.

وجاء برنامج البعثة التجارية للغرفة مدعوماً بالزخم الكبير الذي وفرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة مؤخراً بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار ودعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، فيما تشهد علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قياسي بلغ 29.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

زيارات ميدانية

كما اختتمت بعثة الغرفة لقاءاتها في العاصمة الأوغندية كمبالا بتنظيم "منتدى الأعمال بين الشارقة وأوغندا" بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، وسعادة عبد الله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية أوغندا، وسعادة محمد راشد الديماس، وسعادة ناصر الطنيجي، وسعادة علي محمد الخيال، وسعادة رغدة حمد تريم، وعبد العزيز محمد الشامسي، وشكل المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشارقة وأوغندا، وبناء شراكات تجارية مستدامة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، كما تضمنت أعمال البعثة في أوغندا عقد لقاءات عمل ثنائية، وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الاقتصادية والحيوية.

