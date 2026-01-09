الإمارات العربية المتحدة عجمان: افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أول محطة شحن متكاملة للمركبات الكهربائية بالإمارة، والتي تُعدّ أحدث مشاريع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية ‘UAEV’، والأولى من نوعها في شمال الإمارات.

وأطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي خلال زيارته على مرافق المحطة التي تضمّ أحدث الأنظمة التقنية المتقدّمة في المجال وتمتاز بقدرتها على شحن 20 مركبة في آنٍ واحد، إضافة إلى احتوائها على أسرع شاحن فائق السرعة بقدرة 400 كيلوواط في المنطقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأداء منظومة شحن المركبات الكهربائية.

وتعرّف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على أبرز الخصائص المميّزة للمحطة التي تعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مسيرة التحوّل نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات.

وقال سعادة شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية‘UAEV’ : "يعكس تدشين المحطة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة وتطوير منظومة تنقّل مستقبلية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في توفير بنية تحتية مبتكرة تدعم النقل النظيف وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة على مستوى الدولة".

من جانبه، قال علي ال درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية‘UAEV’ : " المحطة خطوة متقدمة في مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، وتجسّد دورنا كمشغّل وطني في تطوير منظومة شحن متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي لمحطات الشحن. فنحن نعمل على إنشاء وجهات متكاملة تعيد رسم تجربة المركبات الكهربائية من خلال الابتكار والتصميم والاستدامة، بما يعزّز ثقة المتعاملين ويمنحهم تجربة أكثر راحة وسلاسة، ويدعم في الوقت ذاته مستقبل التنقل والطاقة النظيفة في الدولة".

وتتوافق المحطة الجديدة التي تجمع في تصميمها بين الجماليات المعاصرة والأداء العالي، ويقدّم مساحة تحتفي بالابتكار، والتميّز، والاستدامة على حد سواء، مع رسالة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية ‘UAEV’ الرامية إلى توسيع شبكة الشحن الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والابتكار وتجربة المتعامل، دعماً لاستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.

-انتهى-

#بياناتحكومية