جدة، المملكة العربية السعودية: أعلن مجتمع جميل و مجتمع جميل السعودية عن إطلاق الجولة الثانية من حزمة التمويل المخصصة من صندوق جميل لأبحاث الأمراض المعدية والابتكار لدعم المشاريع البحثية الموجهة لمكافحة تهديدات أمراض الجهاز التنفسي.

ومن المقرر أن توفر الجولة الثانية تمويًلا لمشاريع بحثية رائدة في كل من امبريال كوليدج لندن وجامعة الملك عبدالعزيز للمساعدة في مواجهة التهديدات المتواصلة لفيروس كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

يأتي إطلاق الجولة الثانية في أعقاب النجاح المتميز الذي حققته الجولة الأولى بدعمها 12 مشروعًا بحثيًا في مجال الفيروسات الناتجية مثل كوفيد-19 والسارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) وميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، وهي أيضًا محور تركيز الجولة الثانية التي تركز إضافة لما سبق على فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى واستكشاف مسبباتها وطرق تطورها وانتقالها.

وتستهدف الجولة الثانية توفير التمويل إلى ما مجموعه 11 مشروعًا بحثيًا في إمبريال كوليدج لندن وجامعة الملك عبد العزيز، منها مشروعيّن مشتركيّن بين المؤسستين. وتقرر إطلاق المشاريع المختارة في الأول من أكتوبر في مؤسساتها المعنية مع منحها مهلة تصل إلى سنة واحدة لإكمال أبحاثها تحت رعاية الصندوق.

وتركز المشاريع البحثية المدعومة من صندوق جميل في إطار الجولة التمويلية الثانية على دراسة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي، على رأسها "فيروس كورونا طويل الأمد"؛ و "المناعة المرتبطة بالحمل بعد الإصابة بفيروس كورونا"؛ و "أمراض المناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا"؛ و "أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة لرصد فيروسات كورونا البشرية" ؛ و "اللقاحات الرباعية ضد فيروس ميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد-19.

وقال معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز: "تثمن جامعة الملك عبد العزيز الدعم المستمر من مجتمع جميل السعودية من خلال صندوق جميل لأبحاث الامراض المعدية والابتكار، والذي يؤكد الحرص المشترك لكلا الجانبين لإيجاد حلول للمشاكل القائمة كالأمراض المعدية عن طريق دعم الأبحاث والابتكارات القادرة على الحد من العبء الذي تشكله مثل هذه الأمراض محلياً وعالمياً. وتؤكد الجامعة شكرها الجزيل لمجتمع جميل وتتطلع الى تعزيز هذا التعاون بشراكات أخرى تهدف الى خدمة المجتمع."

من جانبه، قال حسن جميل، نائب رئيس مجتمع جميل: "يسعى مجتمع جميل بالأساس إلى تمكين المجتمعات من الازدهار من خلال النهوض بالعلوم، والركيزة الأساسية لبلوغ هذا الهدف تكمن في تعزيز الشراكات الرامية إلى تحقيق اختراقات علمية تسهم في الارتقاء بنوعية الحياة في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وصندوق جميل هو تجسيد واقعي لهذه الرسالة العالمية التي نأمل في الوفاء بها عبر تعزيز التعاون بين المؤسسات ودعم البحوث والابتكارات القادرة بالفعل على الحد من المخاطر التي تفرضها الأمراض المعدية على مستوى العالم."

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور إيان والمسلي، عميد إمبريال كوليدج لندن: "يُساعد هذا الدعم السخي الذي يوفره صندوق جميل للباحثين في حماية العالم من فيروسات الجهاز التنفسي والتهديدات المستمرة لفيروس كوفيد-19، ولا شك أن هذه المنح تُسهم في تسريع فهمنا للأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها وتشخيصها وعلاجها، ونحن ممتنون لمجتمع جميل لما يبذله من جهود متواصلة في سبيل دعم مساعينا في مجال الصحة العالمية."

تأسس صندوق جميل في عام 2021 من خلال شراكة بين مجتمع جميل و مجتمع جميل السعودية، ويقدم منحًا تمويلية للمشاريع قصيرة الأجل وعالية التأثير في إمبريال كوليدج لندن وجامعة الملك عبد العزيز، لا سيما الأبحاث التي تعزز قدرتنا على فهم طبيعة الفيروسات التاجية والأمراض المعدية الأخرى والوقاية منها وتشخيصها وعلاجها. كما يسعى الصندوق أيضًا إلى تعزيز التعاون البحثي بين إمبريال كوليدج لندن والجامعات السعودية في مجال مكافحة الفيروسات التاجية والأمراض المعدية الأخرى.

وكان من بين المشاريع المستفيدة من منح صندوق جميل في إطار جولة التمويل الأولى، ما يلي:

إنشاء تطبيق محمول ثلاثي الأبعاد لمسح ملامح الوجه وإنتاج معدات حماية تنفسية مصممة حسب قياسات الوجه (مثل الأقنعة ودروع الوجه)

تطوير أجهزة الفحص التشخيصي السريع

فهم طبيعة الأعراض الحادة المرتبطة بـ كوفيد-19 لدى الأطفال

استكشاف ما إذا كان يمكن تعديل تسلسل الحمض النووي لاكتشاف المتحورات الجديدة

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاريع الممولة في إطار الجولة الثانية من صندوق جميل على الرابط: communityjameel.org

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجتمع جميل:

تسعى مجتمع جميل إلى النهوض بالعلوم لمساعدة المجتمعات على الازدهار في عالم سريع التغير.

تأسست مجتمع جميل كمنظمة عالمية مستقلة، في عام 2003 لمواصلة مسيرة العمل الخيري والخدمة المجتمعة التي بدأتها عائلة جميل في السعودية منذ عام 1945.

تدعم مجتمع جميل العلماء والعاملين في المجال الإنساني والتقنيين والمبدعين لفهم التحديات البشرية الملحة والتصدي لها في مجالات مثل تغير المناخ والصحة والتعليم.

أثمرت الجهود المدعومة من قبل مجتمع جميل عن ابتكارات وإنجازات جديدة مهمة؛ كان أبرزها اكتشاف المضاد الحيوي الجديد "هاليسين" (Halicin) من قبل عيادة جميل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ ومساهمة معهد جميل في امبيريال كوليدج لندن في ابتكار قوالب النمذجة التي كانت حاسمة في الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الإنجاز الذي نال عنه المؤسسين المشاركين لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جائزة نوبل تقديرًا لنجاحهم في تطوير نهج يسهم في تخفيف حدة الفقر العالمي.

communityjameel.org

نبذة عن مجتمع جميل السعودية:

مجتمع جميل السعودية، مؤسسة أهلية تأسست عام 2010 م في السعودية وتهدف إلى تنمية المجتمع من خلال ستة محاور رئيسية تشمل تنمية المهارات، الاهتمام بصحة المجتمع، تمكين رواد الأعمال، تعزيز دور المرأة، التغير المناخي والمبادرات الإنسانية. تلتقي هذه المحاور لتحقيق هدف استراتيجي هو السعي نحو مستقبل أفضل من خلال المساعدة في توفير فرص عمل مناسبة لشباب وشابات الوطن والتي بدورها تساهم في إيجاد سبل جديدة لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع والحفاظ على ازدهار الاقتصاد في مختلف الصناعات.

تحتفل مجتمع جميل السعودية وعائلة جميل حاليا بثلاثة أرباع قرن من الزمان على مزاولة الأنشطة الخيرية. نوثق هذه المسيرة من خلال مشروع 75 عام / 75 صوت/ 75 حكاية الذي يضم شهادات من شركائنا ومساندينا.

نبذة عن إمبريال كوليدج لندن:

تُصنف جامعة إمبريال كوليدج لندن من بين الجامعات الرائدة في العالم والأكثر إسهامًا في إنتاج البحوث العملية، إذ يُكرس طلابها البالغ عددهم 20,000 وفريقها الذي يضم 8,000 موظف جهودهم لتوسيع حدود المعرفة في العلوم والطب والهندسة وقطاع الأعمال.

فازت إمبريال كوليدج لندن بلقب أفضل جامعة لعام 2022 وفقًا لدليل تصنيف الجامعات لصحيفة التايمز وصنداي تايمز، وهي أيضًا خامس أفضل جامعة دولية في العالم، وفقا لتصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي، وترتبط بعلاقات أكاديمية مع أكثر من 150 دولة. وقد صنفت رويترز "إمبريال كوليدج لندن" باعتبارها الجامعة الأكثر ابتكارًا في المملكة المتحدة لنهجها الريادي الاستثنائي وعلاقاتها الوثيقة بالمؤسسات الأكاديمية حول العالم.

كما تتصدر الجامعة مؤشر "إطار التميز البحثي" (REF) من حيث عدد الأبحاث الرائدة عالميًا مقارنة بأي جامعة أخرى في المملكة المتحدة، وتحتل كذلك المركز الأول في المملكة المتحدة من حيث المخرجات البحثية، إذ تتصدر جامعات المملكة المتحدة من حيث البيئة البحثية، وهي الأولى أيضًا بين جامعات مجموعة راسل من حيث تأثير الأبحاث.

http://www.imperial.ac.uk/