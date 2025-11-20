توفر السحابة السيادية من مايكروسوفت المعتمدة على نطاق واسع عالمياً للحكومات والقطاعات الحيوية استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية

تسعى المذكرة للمساهمة في دعم توجهات المملكة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات

الرياض، واشنطن – أعلن صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة مايكروسوفت اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بحث توظيف خدمات مايكروسوفت لحلول الحوسبة السحابية السيادية في المملكة، مما يسهم في تعزيز مستوى أمن وسرية وسيادة البيانات الوطنية، وتمكين الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتتمتع مايكروسوفت بخبرة طويلة في حلول الحوسبة السحابية السيادية، مما يُمكّن الحكومات والقطاعات الحيوية من استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية المعتمدة في كل دولة أو منطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مايكروسوفت مع صندوق الاستثمارات العامة وسايت على بحث آلية الاستفادة من حلول السحابة السيادية للمساهمة في دعم الامتثال وحماية وتوطين البيانات في المملكة، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المشترك، ونقل المعرفة.

وتهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال دفع الابتكار وبناء القدرات ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

للمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة:

www.pif.gov.sa

للتواصل الإعلامي: Media@pif.gov

أو الاتصال: عبد الله عبد الغني - مسؤول العلاقات الإعلامية

aabdulghani@pif.gov.sa

966507761029+

عن شركة سايت:

الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي تساهم في مسيرة التحول الرقمي الآمن في مختلف أنحاء المملكة. فمنذ عام 2017، تعمل سايت من خلال قدراتها الوطنية وشراكاتها الدولية على تطوير المنتجات والخدمات والحلول الموثوقة والمبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكامل الأنظمة وتطوير رأس المال البشري، لدعم احتياجات المنشآت في القطاعين العام والخاص، كما تُسهم في بناء القدرات المتخصصة في هذه المجالات وخلق فرص عمل مستقبلية واعدة، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.

للتواصل الإعلامي marketing@site.sa :

للمزيد من المعلومات عن سابت، الرجاء زيارة:

www.site.sa

