• الوجهة الصناعية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم تؤكد التزامها بمواصلة دورها البارز في دعم مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال هذا التعاون الإستراتيجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصّة الوطنية المتخصّصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تسهم هذه الشراكة بشكل ملحوظ في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، عبر توفير البيئة الداعمة للابتكار في مجالات التصنيع.

وحضرت سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، الحفل الرسمي لتوقيع الشراكة الإستراتيجية، حيث وقّع عليها كلّ من خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، في خطوة تأتي تأكيداً على الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عبر دعم وتمكين الشركات التي تملك إمكانات واعدة ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.

معلقًا على توقيع الاتفاقية لهذه الشراكة الاستراتيجية، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو:" تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز نمو الشركات الصناعية القائمة في دولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع مدينة دبي الصناعية، سوف نعمل على تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، وتمكينها من الابتكار والتوسع والمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التحول الصناعي الوطني. معًا، نسعى إلى تحقيق أهداف برنامج 300 مليار ومبادرة "اصنع في الإمارات"، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتميز الصناعي. هذه الشراكة تجسّد التزامنا بتمكين الشركات الواعدة وبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا واستدامة."

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ الشراكة الإستراتيجية مع صندوق الإمارات للنمو تؤكد على التزام مدينة دبي الصناعية الراسخ بمواصلة تعزيز المشهد الصناعي في دولة الإمارات ودبي. وقال: "نسعى من خلال توحيد جهودنا وتوظيف مواردنا المشتركة إلى توفير منصّة رائدة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ودبي. ونواصل من خلال هذه الشراكة تعزيز التزامنا بالتميّز في القطاع الصناعي والإسهام في دعم الرؤية الوطنية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار رسمي للتعاون بين صندوق الإمارات للنمو ومدينة دبي الصناعية، للبحث في مجالات التعاون وفرص إطلاق المبادرات المشتركة التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع. وسيتركّز هذا التحالف الإستراتيجي حول العديد من مجالات التعاون الحيوية، بما في ذلك الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، وتعزيز فرص وصولها إلى عملاء محتملين، وإطلاق برامج ريادة الأعمال المشتركة وتحديد سُبُل تبادل المعرفة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيقدّم صندوق الإمارات للنمو الدعم الخاصّ للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية، بما يتوافق مع المبادئ والسياسات المعتمدة لدى الصندوق لتعزيز النمو المستدام ذي الأثر الملحوظ.

يوفّر صندوق الإمارات للنمو، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، رأس مالٍ استثماريًا طويل الأمد وشراكةً إستراتيجيةً مع الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة وتحقق إيرادات سنوية تفوق 10 ملايين درهم إماراتي. ويهدف الصندوق إلى توفير رأس مال استثماري يدعم نمو الشركات التي تجاوزت مرحلة التأسيس، وتسعى للتوسع المستدام وبناء قدراتها على المدى البعيد.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية التي تأسست في عام 2004، تعد محرك إستراتيجي يسهم في تحقيق التحوّل المنشود ضمن قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية. وتضمّ هذه الوجهة الصناعية الرائدة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، علماً أنها تتمتّع ببنية تحتية متطوّرة ذات تصميم ذكي يلبّي احتياجات العملاء من خلال 6 مناطق صناعية متخصّصة في المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

وتحرص مدينة دبي الصناعية على دعم وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها عبر تسهيل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية لتحقيق النمو وبلوغ طموحاتها، مستفيدةً من موقعها الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد".

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

