دبي: أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مبادرة "إيرباص بيوند"، المؤسسة التعليمية والتدريبية التابعة لشركة إيرباص العالمية، وذلك في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز منظومة تطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون في مجالات إدارة المواهب وتنمية المهارات القيادية، والاستفادة من الخبرات العالمية لشركة إيرباص في تصميم وتنفيذ البرامج المتقدمة لتأهيل القيادات الحكومية وتطوير قدراتها، بما ينسجم مع رؤية طويلة المدى تواكب التحولات المستقبلية وترسّخ ريادة دولة الإمارات في العمل الحكومي.

وقع مذكرة التفاهم محمد يوسف الشرهان مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وآدم ماكغونيغال الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص بيوند"، ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

محمد الشرهان: توسيع الشراكات العالمية الهادفة لتعزيز قدرات القيادات الحكومية

وأكد محمد الشرهان حرص برنامج قيادات حكومة الإمارات على توسيع شبكة الشراكات العالمية الهادفة إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية في الدولة، وتمكينها من امتلاك المهارات والخبرات اللازمة لقيادة حكومات المستقبل والمشاركة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي في منظومة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن التعاون مع "إيرباص بيوند" يفتح آفاقاً واسعة أمام القيادات الحكومية الإماراتية للاطلاع على أفضل الممارسات والنماذج المبتكرة عالمياً، ويوفّر منصة للتواصل مع نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الطيران، بما يتيح الاستفادة من خبرات هذا القطاع الحيوي والبناء على نماذجه المتقدمة في تطوير ممارسات مبتكرة تعزز كفاءة وريادة العمل الحكومي.

آدم ماكغونيغال: تطوير القيادات قوة دافعة لعجلة الابتكار

من جهته، قال آدم ماكغونيغال الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص بيوند": "نؤمن في إيرباص، بأن تطوير القيادة هو القوة الدافعة لعجلة الابتكار ورسم ملامح المستقبل"

وأضاف أن "الشراكة تعكس الالتزام المشترك بتمكين الأفراد ذوي الإمكانات العالية من خلال المعرفة والخبرة والرؤى العالمية اللازمة للقيادة في عالم متزايد التعقيد."

فرص تطويرية

وتتيح الشراكة بين الجانبين للكوادر القيادية الحكومية المتميزة في دولة الإمارات، فرص المشاركة في فعاليات "إيرباص" القيادية الرائدة، مثل منتدى القيادة ومنتديات تخصصية أخرى، إضافة إلى توفير فرص للتعلم والتطوير من خلال برامج إيرباص بيوند القيادية، وإمكانيات التواصل والاستفادة من خبرات كبار المسؤولين التنفيذيين في "إيرباص".

كما تشمل الشراكة، التعاون بين الجانبين في استضافة متحدثين من قيادات "إيرباص"، في الفعاليات الكبرى التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، للحديث في جلسات قيادية، وحوارات وحلقات نقاشية متخصصة، مُصممة لإلهام وإشراك قيادات المستقبل في دولة الإمارات.

ويهدف برنامج "قيادات حكومة الإمارات" إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية للكوادر الوطنية ضمن منهجية شاملة، تركز على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وتزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية وغيرها من الحلول المتقدمة في مجال إعداد القيادات وبناء القدرات. فيما يتميز البرنامج بنهجه الشامل المبتكر في تطوير القادة، وجمعه بين التدريب النظري والتطبيقات العملية، وتركيزه على تطوير القدرات الشخصية والمهنية من خلال المزج بين التدريب العملي والتوجيه الشخصي.

يذكر أن شركة "إيرباص" بدأت نشاطها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من خمسين عاما، حيث تعمل مع الحكومات وشركات الطيران والمؤسسات لرعاية المواهب وتطويرها وإلهامها، وتتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات في المنطقة لتنفيذ البرامج التي تعزز التعليم في قطاعات الفضاء والطيران، والابتكار، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

