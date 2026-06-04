أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة "نمو" التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي لأبوظبي، بهدف توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي تحظى بدعم الصندوق، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.

وبموجب الاتفاقية، تحصل الشركات المدعومة من الصندوق على خيارات تمويل أوسع عبر السوق الرقمية التابعة لـ "نمو"، إلى جانب ورش عمل وجلسات مجتمعية تركز على تعزيز الوعي المالي، حيث تستهدف هذه الجهود منح المؤسسين إرشادات عملية توجههم في مشهد التمويل الراهن وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة تعزز مسيرة نمو شركاتهم.

كما تتضمن الاتفاقية آلية ترشيح متبادلة بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها إلى البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة نمو، بما في ذلك برنامج الضمانات ومسرّع الابتكار التابعين للصندوق، مع تمكين أعضاء الصندوق من الوصول إلى منصة "نمو" للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

حلول تمويلية نوعية

وبهذه المناسبة قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "تشكل آليات الوصول إلى التمويل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وتعكس شراكتنا مع (نمو) التزامنا الراسخ بتقديم حلول تمويلية نوعية وموارد استراتيجية تفتح أمام المبتكرين آفاقاً رحبة في الأسواق. مما يضمن لهم النمو بثقة والمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة".

ويعكس هذا التعاون أيضاً التطور المستمر لمنصة "نمو" في تعزيز آليات الوصول إلى التمويل وتوظيفه، مع تركيز متزايد على ربط التمويل بشكل أوثق بالأنشطة التجارية الفعالة والفرص الاقتصادية. ومن خلال إتاحة تفاعلات أكثر شفافية واستناداً إلى البيانات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي التمويل، تسهم "نمو" في دعم الاستثمار السليم والكفؤ لرأس المال، وتعزيز أسس منظومة شركات صغيرة ومتوسطة مرنة وموجهة نحو النمو في دولة الإمارات.

تعزبز الشفافية

من جانبه قال محمد البنعلي المدير العام لمنصة "نمو": " تمثل شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، خطوة مهمة في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز سبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال. ومع استمرار (نمو) في التطور، نركز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أكثر عمقاً قائمة على البيانات، مما يساعد على تعزبز الشفافية وتحسّن عملية اتخاذ القرار. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الصندوق، فإننا نعزز التزام (نمو) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، بما يمكّنها من النمو والتوسع والإسهام بشكل فاعل في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها".

لمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة: https://mbrif.ae

لمزيد من المعلومات حول منصة "نمو"، يرجى زيارة: https://www.numou.ae/.

عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

نبذة عن "نمو"

"نمو" هي شركة تابعة لأبوظبي العالمي (ADGM) ، تأسست بهدف دعم وتسهيل عملية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال نموذج السوق الرقمية، تربط "نمو" الشركات بمجموعة متنوعة من مزودي التمويل، بما في ذلك البنوك، والجهات المقرضة المرخصة، والبرامج المدعومة حكومياً، وذلك عبر برنامج تقديم موحد ومبسط.

وتتمثل مهمة "نمو" في تبسيط عملية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في توفير رأس المال العامل، والتمويل متوسط وطويل الأجل، وغيرها من حلول النمو. ومن خلال مساعدة الشركات على الوصول إلى التمويل المناسب في الوقت المناسب، تدعم "نمو" ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل، وأجندة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع نمو

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كم يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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