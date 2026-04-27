مذكرة تفاهم تدمج المزارعين المحليين في سلاسل التوريد الوطنية وتعزز أهداف

مبادرة منتج مستدام" والزراعة المستدامة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الزراعي الوطني مع مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرئيسية التابعة لغذاء القابضة ش. م. ع، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي لإماراتي 2026 في مركز أدنيك العين الذي يقام خلال الفترة من 22 - 26 أبريل الحالي في خطوة تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارات

وتعزز اتفاقية التعاون سلاسل القيمة الزراعية المحلية، وتسرّع دمج المنتجات الزراعية الإماراتية في شبكات البيع بالتجزئة والتوزيع الرئيسية. كما تأتي الاتفاقية في وقت حاسم تواصل فيه دولة الإمارات إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، ومرونة سلاسل التوريد، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل لتحقيق الأمن الغذائي.

وتحدد مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون ذات أولوية تهدف إلى إحداث أثر ملموس عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك تطوير مساحات بيع بالتجزئة مخصصة للمنتجات المحلية المعتمدة، وإنشاء أطر مبسطة للمشتريات، والخدمات اللوجستية والتوزيع، وتنفيذ برامج تدريبية لتحسين معايير التصنيف، والتعبئة، والتغليف والجودة. كما تؤكد على أهمية حملات التسويق والترويج المشتركة في إطار "منتج مستدام".

وتعليقًا على اتفاقية التعاون، قال سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: "تمثل الشراكة مع مجموعة "ان ار تي سي" محطة استراتيجية بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي. فمن خلال ربط المنتجين المحليين بشبكات التوزيع المعتمدة، يمكننا تعزيز القدرة التنافسية، والمرونة، والاستدامة للقطاع الزراعي الوطني".

وتساهم هذه الاتفاقية في بناء منظومة زراعية وطنية متكاملة ومستدامة ترتكز على تمكين المزارع الإماراتي وجعله شريكاً فاعلاً في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك عبر توفير بيئة إنتاجية محفزة تتبنى أحدث التقنيات وتربط مخرجات المزارع الوطنية بالطلب المتنامي في الأسواق وذلك تحقيقا لأهداف المركز الزراعي الوطني.

وتعكس علاقة التعاون توجهًا وطنيًا أوسع نطاقًا نحو تحقيق نظم غذائية مستقبلية من خلال الابتكار والتوطين. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية والمنصات الرقمية المتطورة لمجموعة "ان ار تي سي"، ستوفر الشراكة مسارًا سلسًا لوصول المنتجات المحلية إلى الأسواق، مما يضمن إمدادًا مستمرًا، وعملية تتبع محسّنة، وعوائد أفضل للمزارعين.

وتمثل اتفاقية التعاون تقدمًا طبيعيًا للدور الزراعي المتنامي لمجموعة "ان ار تي سي" في المشهد الزراعي بدولة الإمارات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، استثمرت المجموعة في بناء سلسلة إمداد زراعي متكاملة تربط المزارعين مباشرة بتجار التجزئة والمستهلكين.

من جانبه، قال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "ركزت مسيرتنا، بدءًا من إطلاق منصة مزرعتي وصولًا إلى عمليات الاستحواذ الرئيسية، على بناء سلسلة إمداد زراعي متكاملة ومستعدة للمستقبل. تمثل مذكرة التفاهم مع المركز الزراعي الوطني امتدادًا طبيعيًا لهذه الاستراتيجية، حيث تتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للمزارعين المحليين، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي على المدى الطويل".

يشار بأن مجموعة "ان ار تي سي" تشارك في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 تعزيزًا لريادتها في القطاع ولتنضم إلى أبرز الجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل الزراعة من خلال الابتكار، والاستثمار، والحوارت والفعاليات الاستراتيجية.

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي" كل من؛ ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، محصول، تازا، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و"رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، www.nrtcgroup.com

للاستفسارات الإعلامية:

نانديني فوهرا

nandini@theguildpr.com

-انتهى-

#بياناتشركات