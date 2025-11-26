الصندوق الاستثماري المتداول الثامن عشر في سوق أبوظبي والخامس عشر بين الأدوات المالية المدرجة في عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز محفظة صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لديه عبر إدراج صندوق جديد يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة الاستثمار في الشركات التي تقود نمو الذكاء الاصطناعي، من خلال منتج استثماري واحد مبتكر.

يوفّر صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد للمستثمرين الوصول إلى القطاعات الرئيسة التي يستند إليها نمو الذكاء الاصطناعي، بما يشمل قطاعات الصناعة والمرافق والتكنولوجيا والعقارات. ويستثمر الصندوق في الشركات التي تعنى بتطوير وإدارة البنية التحتية وأنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء اللازمة لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، ويضم عدداً من أبرز الشركات العالمية، بما فيها الشركة الأم لغوغل "ألفابت"، و"أمازون"، و"أوراكل"، و"إيه بي بي"، و"برودكوم".

وتم إطلاق الصندوق من قبل شركة "لونيت" العالمية لإدارة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهو يتتبّع مؤشراً متخصصاً في بنية مراكز البيانات وإمدادات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مسجّلاً عائداً سنوياً بنسبة 15.7% استناداً إلى بيانات افتراضية خضعت لاختبارات مسبقة.

وفي ضوء التوسع المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتسارع نمو الطلب على البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية والطاقة، مما يفتح آفاقاً استثمارية كبيرة في هذا المجال، ويحفّز نمواً ملحوظاً للشركات العاملة في بناء وتشغيل وتمكين اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعكس إدراج ثاني صندوق استثمار متداول ذات طابع خاص في السوق التزامنا بتقديم خيارات استثمارية ابتكارية وعالية الجودة تواكب الاتجاهات العالمية. فقد تجاوزت قيمة الصناديق ذات الطابع الخاص عالمياً 300 مليار دولار، ما يؤكد تنامي الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الخاصة به. وتواصل صناديق الاستثمار المتداولة إثبات قدرتها على تحقيق عوائد دورية متنامية وخلق قيمة مضافة للمستثمرين، وهو ما يظهر في سوق أبوظبي الذي شهد نمواً بنسبة 120% في القيمة السوقية لهذه الصناديق مع نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بالعام الماضي. وباعتباره السوق الرائد إقليمياً في إدراج وتداول الصناديق الاستثمارية يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم منتجات مبتكرة تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد."

بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يمثل إدراج صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً جديداً وهاماً لشركة لونيت، حيث أصبح صندوقنا الـ18 الذي يتم إدراجه في السوق، والصندوق الـ20 بشكل إجمالي. يتيح هذا الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، ما يعكس التزام لونيت بتوفير حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً".

يحظى سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكبر مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة على مستوى المنطقة، ويُعدّ السوق الأكثر نشاطاً في إدراج هذه الصناديق وتداولها. وباعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً عالمياً من حيث القيمة السوقية، يواصل السوق توسيع تنوّع صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لديه لمواكبة الاحتياجات المتنامية للمستثمرين والمتعاملين.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

