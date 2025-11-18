أعلنت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق أول نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في إصدار الموافقات الخاصة بالعمليات التشغيلية وتصاريح العمل الآمن المتعلقة بسلطة موانئ دبي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق التحول نحو إدارة رقمية مستدامة للعمليات التشغيلية، بما يدعم استراتيجية المؤسسة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي الكامل للخدمات.

وفي هذا السياق، قال سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الشاملة للذكاء الاصطناعي لدى المؤسسة، والتي تهدف إلى تحويل الخدمات إلى عمليات ذاتية الإدارة، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين، بما يعزز سلامة وكفاءة العمليات في موانئ دبي، حيث يغطي النظام الذكي التلقائي الحالات المطابقة بالكامل للمعايير الفنية ومعايير السلامة، ويشمل فئات محددة من الموافقات ، مثل قبول البضائع الخطرة في الميناء، عمليات تزوّد السفن بالوقود، تصريف نفايات السفن إلى مرافق الاستقبال، بالإضافة الي تصاريح العمل الآمن في الموانئ ومرافق إصلاح السفن".

وأضاف النيادي: "بمعدل 44,000 معاملة سنوياً، يتيح النظام الجديد إصدار الطلبات المؤهلة فوراً بعد إتمام التحقق الآلي من البيانات والمتطلبات، فيما تُحوَّل الحالات الاستثنائية تلقائياً إلى المراجعة البشرية لضمان أعلى مستويات الحوكمة والامتثال، ولذلك تأتي الحلول الذكية الجديدة استجابة لتوجهات حكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم أيضاً نموذجاً تنظيمياً يعزز معايير السلامة ويرفع كفاءة الخدمات دون المساس بالضوابط المعتمدة".

وأكد النيادي: "إن هذه المبادرة لا تعكس فقط التزامنا بالتطوير والابتكار، بل تؤكد حرصنا على جعل موانئ دبي بيئة أعمال رائدة وأكثر أماناً وكفاءة على مستوى العالم. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير تجربة متعامل سلسة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يعزز تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وسنواصل العمل على تحسين هذه المنظومة بشكل تدريجي استناداً إلى نتائج المتابعة وقياس الأداء".

