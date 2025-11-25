رأس الخيمة: اختتمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية استراتيجية شملت مدن غوانغتشو وفوشان وهانغتشو، بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة رامي جلاد، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الصناعية وقيادات قطاع الأعمال في الصين. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود راكز المستمرة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مفضلة للشركات الصينية الساعية للتوسع إقليمياً.

شملت الجولة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وغرف التجارة وهيئات متخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية لمناطق صناعية متطورة. وتركزت المناقشات حول سبل التعاون في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الهندسية واللوجستيات الذكية والأثاث والتقنيات الحديثة والطاقة الجديدة والصناعات المتقدمة، مع تسليط الضوء على دور منظومة راكز في دعم الشركات الصينية على تأسيس وتطوير عملياتها في المنطقة.

وخلال ندوة مخصصة لقطاع مواد البناء في مدينة فوشان، استعرض جلاد ريادة الإمارة في هذا القطاع وقوة ارتباطها التاريخي بالمصنّعين الصينيين. كما أكد على نهج راكز الدائم في تمكين المستثمرين ودعم احتياجاتهم، وتوفير بيئة تشغيل تنافسية، وربط لوجستي فعّال، وخدمات تأسيس سلسة تدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وفي غوانغتشو وهانغتشو، بحث وفد راكز فرص التعاون في مجالات التصنيع الذكي والتجارة الرقمية والتقنيات الصناعية الحديثة إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الصينية الداعمة للتطور الصناعي والاستثمار المتبادل.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تعد الصين من أهم شركائنا الاستراتيجيين، وتعكس هذه الجولة التزامنا المستمر بتعزيز هذه العلاقة. وقد أتاحت لنا اللقاءات مع الجهات الحكومية وروّاد القطاع في غوانغتشو وفوشان وهانغتشو فرصاً مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات التصنيع ومواد البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. كما نتطلع إلى دعم المزيد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال المنظومة التنافسية التي طورتها راكز في رأس الخيمة."

وتعتزم راكز مواصلة توسعة حضورها في الصين عبر جولات ترويجية إضافية، وندوات قطاعية، ومبادرات تعاون مع الجهات الحكومية الصينية، بهدف جذب المزيد من الشركات ذات الإمكانات العالية إلى منظومتها الصناعية والتجارية في رأس الخيمة وتعزيز مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

