رأس الخيمة : أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تعاونها مع شركة "أيه آند أيه أسوشيتس" لتزويد مجتمع أعمالها المتنامي بخدمات صياغة الوصايا وتخطيط التعاقب الوظيفي، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال وحماية الأصول على المدى الطويل.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري لـ«راكز»، وروبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أيه آند أيه أسوشيتس" في مركز كومباس للأعمال. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات في تعزيز أعمالهم والتخطيط طويل الأمد لأصولهم واستمرارية أعمالهم، من خلال خدمات قانونية واستشارية موثوقة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء راكز الاستفادة من حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية، التي تشمل صياغة الوصايا الشاملة، وتخطيط التعاقب وإدارة انتقال الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مشورات متخصصة في حماية الأصول ودعم إجراءات الوكالات القانونية؛ حيث تهدف هذه الخدمات في مجملها إلى تمكين أصحاب الأعمال من حماية مصالحهم الاستراتيجية، وضمان سلاسة عمليات انتقال الثروات وإدارة الشركات بين الأجيال، مع تيسير الامتثال لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل وضوح وموثوقية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن النمو المستدام لا يُقاس فقط بمدى توسع الشركات، بل بمدى استعدادها للمستقبل. ومع تطور مجتمع المستثمرين لدينا، بات هناك تركيز متزايد على المرونة طويلة الأمد وتخطيط الإرث. ومن خلال شراكتنا مع 'أيه آند أيه أسوشيتس'، نوفر لعملائنا وصولاً أسهل لخدمات موثوقة تساعدهم على التخطيط المسبق، وحماية أصولهم، وضمان الاستمرارية للأجيال القادمة."

ومن جانبه، قال روبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أيه آند أيه أسوشيتس": "يتطلع رواد الأعمال اليوم إلى ما هو أبعد من النمو؛ فهم يفكرون في الاستمرارية والحماية والإرث. نحن نمكّن أصحاب الأعمال من خلال شراكتنا مع راكز من الوصول إلى حلول مهيكلة ومتوافقة لتخطيط التعاقب، مما يساعدهم على حماية ما بنوه وضمان انتقال سلس للمستقبل."

وتُعد شركة "أيه آند أيه أسوشيتس" شركة استشارية مقرها دولة الإمارات، متخصصة في تأسيس الشركات، والهيكلة المؤسسية، والاستشارات الضريبية، والخدمات القانونية. وتدعم الشركة الأعمال بمختلف مراحل نموها من خلال حلول تركز على الكفاءة التشغيلية، والامتثال، والاستدامة طويلة الأمد.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

