المدير العام للشركة في مصر: "بروكتر آند جامبل" تعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير

الشركة من أكبر المُصدّرين في القطاع حيث تبلغ قيمة صادراتها السنوية نحو 200 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 40 دولة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، توسعات مصنع شركة "بروكتر آند جامبل مصر"، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع في مدينة السادس من أكتوبر؛ وكان في استقباله لدى الوصول السيد/ كريم الشريف، المدير العام لشركة "بروكتر آند جامبل" في مصر، والمهندس عمر الخولي، مدير المصنع، وعدد من قيادات الإدارة العليا للشركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية كأولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية؛ مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات التصديرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبه، لفت المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم المساندة الكاملة للمؤسسات الصناعية والشركات العالمية الكبرى، بما يحفزها على التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية؛ مؤكداً أن الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتهيئة البيئة المواتية للمستثمرين عبر تذليل مختلف التحديات الإجرائية، وصولاً إلى تعظيم معدلات التصدير وتوليد فرص عمل مستدامة.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من السيد/ كريم الشريف، المدير العام للشركة في مصر، أكد خلاله أن "بروكتر آند جامبل" تعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة توسيع حجم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، والاستثمار في الكوادر المصرية والقدرات المتطورة؛ وتماشياً مع هذا التوجه، أوضح "الشريف" أن الشركة تقوم حالياً بتوسيع عملياتها في قطاع رعاية الطفل عبر إضافة خطي إنتاج جديدين لمنتجات "بامبرز"، مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لمواكبة النمو في السوق المحلية والتصدير، فضلاً عن إتاحة زيادة في فرص العمل الفنية المباشرة بنسبة 20%.

وأضاف المدير العام، خلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخطوط إنتاج مسحوق الغسيل السائل أريال، أنه منذ انطلاق أعمال الشركة في مصر عام 1986، واصلت "بروكتر آند جامبل مصر" توسيع بصمتها بخطى ثابتة على مدار أربعة عقود، لترسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والكيماويات؛ واليوم، تُعد الشركة من أكبر المُصدّرين في القطاع، حيث تبلغ قيمة صادراتها السنوية نحو 200 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 40 دولة، تشمل أسواق دول الخليج، وأفريقيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلاد الشام.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد منطقة المواد الخام والتصنيع وتعبئة المنتج النهائي، حيث استمع إلى شرح من المهندس عمر الخولي، مدير المصنع، حول التكنولوجيا المستخدمة في خطوط الإنتاج، والتي تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل الآلي والرقابة الرقمية لضمان أعلى معايير الجودة العالمية؛ وأوضح "الخولي" أن المصنع يطبق معايير صارمة في استدامة العمليات الإنتاجية، تهدف إلى تقليل الفاقد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن منظومة العمل تعتمد بشكل أساسي على كوادر مصرية مدربة ومؤهلة لقيادة العمليات التصنيعية المعقدة بكفاءة واقتدار.

كما اطلع رئيس الوزراء على عينات من المنتجات النهائية الجاهزة للتصدير لعدد من دول العالم، وفي غضون ذلك، أوضح السيد/ كريم الشريف أن شركة "بروكتر آند جامبل مصر" تُصدّر نحو 70% من إجمالي إنتاجها، وسط خطط طموحة لمواصلة زيادة هذه النسبة بشكل مستمر؛ مشيراً إلى أن الشركة توفر فرص عمل مباشرة، إلى جانب دعم ما يُقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة عبر منظومتها الواسعة من الموردين والشركاء ومقدمي الخدمات.

وأكد المدير العام لشركة "بروكتر آند جامبل مصر" أنه في إطار التزام الشركة بترسيخ ثقافة التنوع والشمول، تمثل السيدات ما يقرب من 50% من القوى العاملة بمكاتب الشركة ومركز الخدمات الإقليمي؛ بما يعكس حرص الشركة على تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز مشاركتهن في بيئة العمل.

وأشار إلى أنه على صعيد المسؤولية المجتمعية، تواصل الشركة دعم المرأة في المجتمع للعام التاسع على التوالي من خلال برامجها التنموية في القرى المصرية بعدد من المحافظات؛ كما تكثف جهودها في مجال الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحد من الأثر البيئي لأنشطتها الصناعية.

