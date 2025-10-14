دبي، وقعت هيئة دبي الرقمية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز محمد بن راشد للفضاء تهدف إلى تطوير مشروع “العائلة الإماراتية بالذكاء الاصطناعي”. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني والإبداعي، إلى جانب تطوير أفكار وسيناريوهات المحتوى التي تكرس الهوية الوطنية الإماراتية وقيمها الأساسية وترسخ ارتباطها بقطاع الفضاء الإماراتي. ويشمل التعاون أيضاً قيام المركز بتزويد دبي الرقمية بالمحتوى العلمي المعتمد حول الفضاء ورواد الفضاء الإماراتيين، وتقديم الدعم التقني في إنتاج الصوتيات باستخدام حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية عن هيئة دبي الرقمية شيماء الزرعوني، مدير إدارة التسويق والاتصال وعن مركز محمد بن راشد للفضاء عبدالله أهلي، مدير إدارة تقنية المعلومات بحضور كل من سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة طارق يوسف الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي

وبموجب هذا التعاون سيتم العمل على تصميم شخصيات إماراتية ذكية متوافقة مع توجهات المشروع، إضافة إلى إنتاج حلقة خاصة عن مركز محمد بن راشد للفضاء، تسلط الضوء على إنجازات الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

-انتهى-

#بياناتحكومية