الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "غراس" لإعداد الخريجين خلال مشاركتها في معرض "توظيف x زاهب" 2024 الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة من "غراس" في إطار التزام الدائرة بتمكين المواهب الإماراتية الشابة وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية اللازمة التي تؤهلهم للعمل والتميز في القطاع المالي، وفق رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وبناء اقتصاد المعرفة.

وستتيح دائرة المالية – أبوظبي أمام الكوادر الإماراتية، باب تقديم طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامجها الرائد "غراس"، الذي يستهدف تطوير مهارات الخريجين الجدد في القطاع المالي. ويعد "غراس" برنامجاً متخصصاً لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل وظائف حيوية في القطاع المالي، بالتركيز على عدد من المجالات الرئيسية، ومن بينها الشؤون المالية والأعمال والتحول الرقمي، والعمل على مشاريع استراتيجية بجانب الخبراء المختصين في القطاع المالي، بالإضافة إلى إعدادهم لنيل شهادات معترف بها دولياً مثل "المحلل المالي المعتمد" و"المحاسب الإداري المعتمد" و"المحاسب القانوني المعتمد".

وفي هذا السياق، قالت عائشة طارق الخاجة، مدير أول- استقطاب المواهب، دائرة المالية- أبوظبي: " يأتي إطلاق برنامج غراس تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لبناء مستقبل مالي مستدام لإمارة أبوظبي، حيث يقدم البرنامج للخريجين تدريباً مبتكراً وخبرات عملية مفصلة وشاملة عن الواقع المهني تسهم في تمكين الجيل القادم من قادة وخبراء القطاع المالي. ويعد معرض "توظيف" 2024 منصة مثالية لاستعراض طبيعة وإمكانات هذا البرنامج ودوره في تأهيل المواهب الإماراتية الشابة والطموحة لشغل وظائف تتسم بمساراتها الواعدة في القطاع المالي، والتي تدعم بدورها نمو واستقرار الإمارة واستدامتها المالية على المدى الطويل."

وصرّح محمد الأنصاري، مدير أول، رأس المال البشري والتطوير بدائرة المالية- أبوظبي: "منذ إطلاق برنامج "غراس" في عام 2023، تم تقديم أكثر من 4000 ساعة تدريبية للمشاركين في البرنامج، وارتفع عدد طلبات الالتحاق من 2000 إلى 3000 طلب في عام 2024، وبلغت نسبة النجاح في شهادات تطوير المهارات 100% فيما حقق خريجو "غراس" معدلات نجاح بلغت نسبتها 82% في المؤهلات المهنية، متجاوزين بذلك المعدل العالمي."

ويعد "غراس" برنامجاً متكاملاً لتنمية المهارات المستقبلية في القطاع المالي، بما في ذلك المهارات المالية والرقمية ومهارات التعامل في بيئة العمل. ويقدم البرنامج تدريباً على المؤهلات المهنية، وفقاً لمنهجية تعلّم قائمة على مشاريع الواقع المهني وتدريب ميداني بالتعاون مع قادة قطاع الأعمال. وتتضمن قائمة المهارات: إدارة المشاريع والمخاطر، وحل التحديات، ومهارات التواصل، ومهارات الابتكار الرقمي: مثل تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، ورؤى البيانات، بالإضافة إلى المهارات المالية: مثل التمويل المؤسسي، والتقييم، والأسواق المالية، والضرائب، وإعداد الموازنة والتخطيط المالي.

وبالإضافة إلى برنامج "غراس"، تستعرض دائرة المالية – أبوظبي، مجموعة أخرى من البرامج والمبادرات التي تركز على تعزيز تجربة الموظفين ومساعدتهم على تحقيق التطور المهني في القطاع المالي. وعلى سبيل المثال، يعد برنامج "مسار" إطاراً عاماً للتطوير الوظيفي والمهني في دائرة المالية، حيث يركز البرنامج على تحديد فرص التطور الوظيفي وتمكين الموظفين من استكشاف فرص التطوير الجديدة وذلك عبر منصة مساري، وهي بوابة خاصة للفرص الوظيفية الداخلية في الدائرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز مبادرة "معاً للمستقبل" ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل بالدائرة، وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي. وفي الوقت نفسه، يؤكد برنامج B@DoF على أهمية بيئة العمل التعاونية وتعزيز تجربة الموظف في الدائرة من خلال توفير الأنشطة المختلفة التي تركز على تحقيق التوازن بين الأداء وتعزيز تجربة الموظفين في بيئة العمل .

وتجسد هذه المبادرات مجتمعة، النهج الشامل الذي تنتهجه دائرة المالية – أبوظبي في تنمية الكوادر الإمارتية في القطاع المالي، حيث توفر للكوادر المهنية الإماراتية، فرصاً متنوعة ومفيدة، لتحقيق التقدم والازدهار في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال مواءمة برامج دائرة المالية مع رؤية أبوظبي.

نبذة عن دائرة المالية – أبوظبي

تأسست دائرة المالية في أبوظبي عام 1966، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للإمارة، حيث تتولى الدائرة مسؤولية ضمان الإدارة الحكيمة للموارد الحكومية، والحفاظ على أعلى معايير المحاسبة والمسؤولية المالية، ومن خلال الرقابة الدقيقة والتخطيط الاستراتيجي، تتعاون الدائرة مع الجهات الحكومية الرئيسية لتنفيذ المهام التي تعزز الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، بما يضمن لها تحقيق النمو والازدهار، وبما يضمن للدائرة تعزيز مكانتها المحفزة لتحقيق الأهداف المالية لأبوظبي.

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