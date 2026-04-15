في ظل التوجهات المتسارعة نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتكافل الوطني، تتجه المؤسسات السعودية إلى تطوير نماذج تشغيلية مبتكرة تدعم المبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات، وترسّخ أطرًا مؤسسية متكاملة تُساهم في إحداث أثر إنساني للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تفعيل دور العمل التطوعي والشراكات المجتمعية لبناء مجتمع حيوي ومستدام.

وخلال الأشهر الماضية، أطلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، حزمة من المبادرات المجتمعية ضمن برنامج متكامل للمسؤولية الاجتماعية، استند إلى قيم «الرعاية، والالتزام، والتعاون»، وركز على تحقيق أثر صحي وإنساني ملموس عبر نموذج يجمع بين العمل التطوعي، والشراكات المجتمعية، والنتائج القابلة للقياس، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

برامج متكاملة

واستهدفت مبادرات الشركة شرائح مجتمعية متعددة، شملت الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وموظفي الخدمات، والحالات الإنسانية، بما يعكس اتساع نطاق التأثير وتنوع الفئات المستفيدة.

وتوزعت المبادرات على أربعة مبادرات رئيسية، وفق نهج متكامل يربط بين الصحة الوقائية والعمل التطوعي والدعم الإنساني، مع التركيز على تعزيز مشاركة الموظفين، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المجتمعية وغير الربحية، وربط التنفيذ بمؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر الاجتماعي.

وقاية صحية

وضمن مبادرات الرعاية الصحية الوقائية، جاءت مبادرة «الصالة الصحية» كنموذج عملي يعزز الوصول إلى الخدمات الطبية، حيث استهدفت نحو 500 يتيم عبر 7 نقاط خدمة صحية.

وشملت المبادرة تقديم فحوصات متكاملة تضمنت قياس ضغط الدم، ومستوى السكر، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب فحوصات الأسنان، والبصر، والاستشارات الطبية العامة، مع إصدار تقارير صحية لكل مستفيد.

ونظّمت المبادرة بالتعاون مع بوبا للرعاية المتكاملة وجمعيات الأيتام، وبمشاركة فرق طبية ومتطوعين من موظفي الشركة، بما يدعم جهود تعزيز الصحة الوقائية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

مشاركة واسعة

وفي إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي، نفذت بوبا العربية حملة «كسوة» للتبرع بالملابس خلال شهر رمضان 2026، بمشاركة أكثر من 80 متطوعًا من موظفيها، الذين شاركوا في عمليات الجمع والفرز والتجهيز عبر عدة مواقع داخل المملكة.

وأسفرت المبادرة عن جمع 201 كيلوجرام من الملابس، بما يعادل أكثر من 1005 قطعة، جرى تصنيفها وإعادة توزيعها على المستفيدين في مناطق مختلفة، اعتمادًا على جهود الموظفين ودون أي تكلفة مالية مباشرة.

تأثير بيئي

وحققت المبادرة أثرًا بيئيًا ملموسًا إلى جانب أثرها الاجتماعي، حيث ساهمت في تقليل نحو 723.5 كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير أكثر من 1,206,000 لتر من المياه، إلى جانب خفض استخدام نحو 60.3 كيلوجرام من الأسمدة و40.2 كيلوجرام من المبيدات، فضلًا عن تقليل النفايات النسيجية وتعزيز إعادة استخدام الموارد.

وقد حظيت المبادرة بتكريم من شركة “كسوة بلس للتجارة”، تقديرًا لإسهامها في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة استخدام الملابس ومنحها حياة جديدة، بما يعكس التزام بوبا العربية بممارسات الاستدامة، ودعمها لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز المسؤولية البيئية وترشيد الموارد، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل بيئة العمل.

شمول إنساني

ودعمًا للشمول المجتمعي، قدّمت بوبا العربية مبادرة «يد العطاء» التي استهدفت الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المراكز داخل المملكة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 250 طفلًا، بمشاركة أكثر من 70 متطوعًا.

وجرى تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جهات متخصصة لضمان تلبية احتياجات الأطفال بشكل مناسب، وتوزيع الهدايا قبل عيد الفطر، بما يعزز الأثر النفسي ويرسخ قيم الكرامة والاندماج.

دعم مجتمعي

كما أطلقت الشركة مبادرة «الأسهم الثلاثة»، التي استهدفت ثلاث فئات رئيسية، هي: الأيتام، وموظفي الخدمات، والحالات الإنسانية عبر منصة إحسان.

وقدمت المبادرة دعمًا ماليًا ومجتمعيًا مباشرًا، بمشاركة أكثر من 221 موظفًا، بما يعكس توسع نطاق العمل المجتمعي والوصول إلى فئات متنوعة باحتياجات مختلفة.

أثر مستدام

ولضمان تقييم دقيق لحجم التنفيذ وجودة التأثير، اعتمدت الشركة على منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء، شملت عدد المستفيدين، وعدد المتطوعين، وحجم المساهمات المالية والعينية، إضافة إلى عدد ونوعية الشراكات، وطبيعة الخدمات المقدمة والفئات المستهدفة.

ويعكس هذا النهج توجهًا مؤسسيًا يربط العمل المجتمعي بنتائج قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة المبادرات واستدامتها.

رؤية مستقبلية

ويعكس تنوع هذه المبادرات وتكاملها توجه بوبا العربية نحو تطوير نماذج أكثر كفاءة في العمل المجتمعي، تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة، وتوجيه الدعم بما يحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا.

كما يبرز هذا التوجه دور القطاع الخاص في دعم أولويات الصحة وجودة الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الجهات المجتمعية المتخصصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشراكة بين بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث أسست شركة بوبا للرعاية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث الوسائل التقنية بينها عيادة بوبا الرقمية واستقطاب أطباء سعوديين في مختلف تخصصات طب الأسرة والباطنة والنساء والولادة ورعاية الأمراض المزمنة.

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في نسب التوطين لأكثر من 70%. ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa

