مسقط، عُمان، أعلنت اليوم "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول العالمية نمواً في العالم، عن تعيين كلّ من السيد أيمن الحسني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد خالد محمد زمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة في شركة "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing)، منصتها الاحترافية المتخصصة في تأجير الطائرات والإقراض المرتكز على الأصول.

يتمتع السيد أيمن الحسني بخبرة اكتسبها خلال عمله على مدى عقدين من الزمن في مجالات البنية التحتية للطيران والاستثمار والخدمات المالية. ومن خلال منصبه كالرئيس التنفيذي للشركة العالمية لإدارة المطارات "مطارات عُمان" بين عامي 2015 و2025، تولى الحسني قيادة جهود التحوّل الاستراتيجية التي جعلت من الشركة مشغلاً عالي الأداء للمطارات، يضع تجربة العملاء في صميم اهتمامه. وقد أدت مساهماته المتميزة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات متكاملة إلى توسيع شبكة الوجهات، وتعزيز الإيرادات غير المرتبطة بالطيران، واستقطاب الشراكات الدولية رفيعة المستوى. كما شغل الحسني منصب رئيس مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي، حيث اضطلع بدور حيوي في صياغة السياسات العالمية ودعم تدفق الاستثمارات الدولية في قطاع البنية التحتية للطيران. كما تولى قيادة مبادرات الابتكار والتحول الرقمي، بما يعزز الاستدامة التجارية للقطاع ويرتقي بقدرته على التكيّف والصمود.

أما السيد خالد زمان، فهو رجل أعمال عُماني يتمتع بخبرة واسعة في قيادة وتنمية قطاعات الأعمال الرئيسية، بما يسهم في تحويلها إلى مؤسسات ديناميكية ومتقدمة. كما يمتلك السيد زمان سجلاً حافلاً في إنشاء فرق الإدارة وتنمية قدراتها، بما يحقق أقصى مستويات الربحية والكفاءة التشغيلية للشركات التي يتولى إدارتها. كما يشغل السيد زمان منصب المدير الإداري لمجموعة شركات الزمان، وهي مجموعة استثمارية متنوعة تمتلك وتدير محفظة متنوعة من الأعمال والاستثمارات محلياً في سلطنة عُمان وعلى الصعيد الدولي. هذا ويشغل السيد زمان حالياً عضوية مجالس إدارة كلّ من شركة "تكامل للاستثمار" وشركة عمان للاتصالات "عمانتل".

تعدّ "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing)، التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام، واحدة من أولى منصات إدارة أصول تأجير الطائرات المتخصصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نشأت الشركة بموجب شراكة استراتيجية بارزة بين كلّ من "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) وجهتين عمانيتين رائدتين، هما مجموعة شركات الزمان وإحدى المؤسسات السيادية في سلطنة عُمان، وتتخذ من مكاتب "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) في مسقط مقراً لها. هذا وتهدف الشركةة من خلال صندوقها الاستثماري الأول، "بلو فايف وينجز فاند 1" (BlueFive Wings Fund I)، إلى جمع التزامات تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي، مخصّصة للاستثمار في أصول الطائرات التجارية.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "يسرّنا للغاية أن نرحّب بانضمام أول الأعضاء إلى مجلس إدارة ’بلو فايف ليسينج‘ (BlueFive Leasing). فالخبرة العميقة والواسعة التي يتمتع بها أيمن في القطاع، والرؤية الاستراتيجية في مجال الحوكمة التي يجلبها خالد، ستشكّلان ركيزتين أساسيتين لبناء منصة عالمية المستوى. ومع استكمال تشكيل هذا المجلس، أنا على ثقة من أن ’بلو فايف ليسينج‘ (BlueFive Leasing) ستكون مؤهلة بشكل مثالي لربط رؤوس الأموال الإقليمية المتطورة بأصول الطيران المتميزة، بما يرسخ مكانتها كقوة فاعلة ومؤثرة في سوق التأجير العالمي."

من جانبه، قال أيمن الحسني، رئيس مجلس إدارة "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing): "تمثّل الطائرات التجارية واحدة من أكثر فئات الأصول مرونة وقدرة على الصمود في قطاع البنية التحتية للنقل العالمي. وفي ظل ما يوفّره السوق الحالي من فرص جاذبة للمستثمرين المنضبطين الراغببين في الاستفادة من أصول طيران عالية الجودة، أتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع فريق ’بلو فايف ليسينج‘ (BlueFive Leasing) لبناء منصة تقوم على التميز التشغيلي والرؤية الاستراتيجية والالتزام بتحقيق عوائد متميّزة للمستثمرين."

وأوضح خالد زمان، نائب رئيس مجلس الإدارة في معرض تعليقه على هذا التعيين: "انطلاقاً من منصبي كنائب لرئيس مجلس الإدارة، تتمثّل مهامي في ضمان حصول الرؤية الاستراتيجية لشركة ’بلو فايف ليسينج‘ (BlueFive Leasing) على الدعم الكامل من مجلس الإدارة، والمساندة القوية من مجموعة شركات الزمان." وأضاف: "لا تكتفي مجموعة شركات الزمان بكونها شريكاً صامتاً، إنما تسعى إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في إدارة هذه المنصة، من خلال التعاون الوثيق مع ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) وشركائنا السياديين لبناء منصة رائدة في مجال تأجير الطائرات. كما أتطلع إلى العمل مع الفريق لضمان الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه المستثمرين."

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 7.4 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب على مستوى العالم، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

