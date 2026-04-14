دبي، الإمارات العربية المتحدة– أفادت وايت ويل العقارية، الشركة العالمية للعقارات الفاخرة للمطورين والشركاء والتي تعمل في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، عن وجود طلب قوي على العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي وأبوظبي، مما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار رغبتهم في اقتناء أصول عالية الجودة في كلتا الإمارتين، ويشير أيضاً إلى سوق أكثر انتقائية يتركز فيه رأس المال باستمرار حول المواقع المتميزة والمشاريع التطويرية الموثوقة.

علّقت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في وايت ويل دبي، قائلة: "تُؤكّد التصرفات العقارية التي نشهدها في دبي وأبوظبي أن الطلب لا يزال قوياً، مع انضباط أكبر من المشترين واستراتيجية استثمارية أكثر وضوحاً. ففي دبي، ما زلنا نشهد اهتماماً كبيراً بالعقارات الثانوية والأصول النادرة المطلة على الواجهة البحرية، بينما يتركّز الطلب في أبوظبي بشكل أكبر على المشاريع التطويرية التي تحمل توقيع علامات تجارية مرموقة ومفاهيم مبتكرة وتتميز بهيكل ملكية طويل الأجل. وفي كلا السوقين، يُعطي العملاء الأولوية للأمان، والمطورين الموثوقين، والأصول التي تحافظ على قيمتها بمرور الوقت. يتمحور دورنا في وايت ويل حول توجيه العملاء خلال هذه العملية من خلال تقديم المشورة الواضحة، والدعم الكامل للمعاملات، وتسهيل وصولهم إلى الفرص التي تتناسب مع أهدافهم."

سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد نشاطاً مستمراً

يتركز الطلب في دبي بشكل كبير في سوق العقارات الثانوية، مع اهتمام ملحوظ بالاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين في منطقة الخليج التجاري، جزيرة بلوواترز، وسط مدينة دبي، دبي هاربر، ومجمع بورت دو لا مير المطل على الواجهة البحرية في منطقة جميرا. تتراوح قيمة معظم التصرفات العقارية بين مليون و 3 ملايين درهم إماراتي، بينما تصل قيمة العقارات الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية إلى ما بين 4 و 6 ملايين درهم إماراتي، وتتجاوز قيمة المنازل فائقة الفخامة 40 مليون درهم إماراتي.

يشكّل نقل ملكية بنتهاوس دوبلكس في بلوواترز ريزيدنس مقابل 90 مليون درهم إماراتي أحد أبرز الصفقات التي أبرمتها وكالة وايت ويل العقارية مؤخراً في دبي. تمتد الشقة على مساحة 875 متراً مربعاً، وتضم شرفة خاصة ومسبحاً خاصاً وإطلالات بانورامية خلابة على البحر، مما يعكس استمرار الاهتمام بالعقارات النادرة والمميزة في مواقع الواجهة البحرية الراقية. كما قدمت وايت ويل الاستشارات بشأن شراء فيلا فائقة الفخامة في سيجنتشر مانشنز نخلة جميرا مقابل 41.9 مليون درهم إماراتي. يشير كل ما سبق أن المشترين ما زالوا على استعداد للاستثمار في منازل استثنائية تجمع بين الفخامة والخصوصية والقيمة طويلة الأجل.

تركيز كبير من أبوظبي على المشاريع التي تحمل توقيع علامات تجارية عالمية

في أبوظبي، يتميز سوق العقارات بتركيز عالٍ تهيمن عليه بشكل كبير مشاريع البيع على المخطط، مع تركيز الطلب على جزيرة ياس، خاصة على المشاريع التي تحمل توقيع علامات تجارية بارزة. يتجه النشاط العقاري في الجزيرة بشكل أكبر نحو الفلل والوحدات السكنية الأكبر حجماً، إلى جانب شقق مختارة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تتراوح قيمة معظم الصفقات بين 3 ملايين و 7 ملايين درهم إماراتي.

أنجزت وكالة وايت ويل العقارية عدة تصرفات بيع في مشروع مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون درهم إماراتي، مما يعكس تركيزاً أكبر على شريحة السوق الأساسية في العاصمة واهتماماً بالفلل والوحدات السكنية الأكبر حجماً والمشاريع ذات التصميمات المبتكرة في جزيرة ياس. سجل المشروع نفسه مبيعات تجاوزت 1.6 مليار دولار أمريكي خلال 72 ساعة فقط، مما يجعله أحد أسرع المشاريع العقارية مبيعاً في تاريخ الإمارة، بينما حققت وايت ويل مبيعات تجاوزت 8.7 مليون دولار أمريكي خلال الأيام الأولى من طرح المشروع، بما في ذلك العديد من الفلل على المخطط. يُبرز هذا المستوى من الاهتمام استمرار جاذبية المشاريع التي تجمع بين ميزة الأمن القانوني، وهياكل التنفيذ المحددة بوضوح، والعلامات التجارية المعترف بها دولياً.

يستمد هذا الطلب قوته من المشترين ذوي الخبرة والاستقرار المالي ممّن يتبنون نهجاً تحليلياً طويل الأمد تجاه الاستثمار العقاري. تشمل القطاعات الأكثر نشاطاً المستثمرين الذين يركزون على الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، والمستخدمين النهائيين والمقيمين المهتمّين يشترون العقارات للاستخدام الشخصي لما تتميز به من نمط حياة راق، فضلاً عن المشترين الذين يستهدفون الأصول الثانوية التي تقدّم أسعاراً مخفّضة في دبي. كما تلمس وكالة وايت ويل العقارية اهتماماً قوياً من المشترين الأوروبيين والهنود والآسيويين، إلى جانب المهنيين الوافدين المقيمين في الإمارات، لا سيما العاملين في قطاعي التمويل والرعاية الصحية، ممن يشترون العقارات للاستخدام الشخصي أو الاستثمار طويل الأمد. مقارنةً بالفترات السابقة، يُبدي المشترون حالياً اهتماماً أكبر بآليات الحماية القانونية، وموثوقية المطورين العقاريين، وهيكلية العقود، والقيمة طويلة الأمد للأصل العقاري.

هذا وتتوقع وكالة وايت ويل العقارية أن تظل ظروف السوق مستقرة في كلتا الإمارتين، حيث ستحافظ الأسعار على ثباتها في سوق العقارات الأولية، بينما سيستمر نشاط المشترين في التركيز على الأصول عالية الجودة، والمواقع الراسخة، والمطورين الذين يتميزون بمصداقية كبيرة في السوق. تحافظ وايت ويل على استمرارية تدفّق التصرّفات العقارية والصفقات المميزة من خلال دعم عملائها في كل مرحلة من مراحل العملية، مع التركيز بشكل أساسي على حماية القيمة وتحقيق العوائد طويلة الأمد.

عن وكالة وايت ويل العقارية

تأسست وكالة وايت ويل العقارية عام 2016 على يد أوليج توربوسوف، لتحقق نجاحات متتالية عززت مكانتها الريادية في سوق العقارات، مع تركيز خاص على العملاء وأحدث التقنيات. مع أكثر من 500 موظف متفانٍ في جميع أنحاء العالم، تتخصص وايت ويل في مبيعات الشقق والفلل داخل المشاريع السكنية الحديثة، وخاصة في دبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أبرز شركات التطوير العقاري مثل إعمار العقارية وداماك العقارية. تفتخر الوكالة بأكثر من 450 موقع سكني في محفظتها، وأكثر من 150 وسيط عقاري، مع اتباع نهج شامل يتضمن برامج فريدة لتدريب الوسطاء، وقسم داخلي لمراقبة الجودة، وشبكة شركاء قوية تضم أكثر من 6,000 وكيل على مستوى العالم. تفتخر وايت ويل بالتزامها بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء مما يعزز من دورها المحوري في مجال العقارات الدولية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية بمجموعة متنوعة من الخدمات، من مبيعات العقارات إلى تقديم الدعم الشامل بعد البيع.

