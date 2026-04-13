الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مدرسة برايتون كوليدج دبي عن حصولها على تصنيف "مدرسة رائدة" ضمن برنامج "ريد رايت إنك" الذي تشرف عليه مؤسسة روث ميسكين للتدريب، وهي الجهة المسؤولة عن أحد أبرز مناهج الصوتيات والقراءة المبكرة في المملكة المتحدة، لتصبح بذلك أول مدرسة في الإمارة تحصل على هذا التصنيف المرموق.

ويعكس هذا الإنجاز النجاح الكبير والمتواصل لمدرسة برايتون كوليدج دبي في تطبيق برنامج "ريد رايت إنك" منذ افتتاحها في عام 2018. وقد تم تكريم المدرسة نظراً للنتائج المتميزة لطلابها، ونهجها القائم على البيانات، وجودة العملية التعليمية واتّساقها.

ويتزامن هذا التكريم مع جهود المدرسة الرامية إلى تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال؛ إذ حقق 92% من الطلبة المعايير المتوقعة في أحدث اختبار لتقييم مهارات الصوتيات، فيما سجل أكثر من 75% من الأطفال من المرحلة التأسيسية الثانية حتى الصف الثاني نتائج توازي معايير المرحلة الدراسية أو تتجاوزها. وتؤكد هذه النتائج أن الطلاب يطورون أساساً قوياً في مهارات الصوتيات، ويطبقون هذه المهارات بفعالية في مختلف جوانب القراءة. وقد بدأت المدرسة تطبيق منهج "ريد رايت إنك" في المراحل المبكرة والصفوف الابتدائية منذ عام 2018، مما أسهم في مساعدة الأطفال على بناء الثقة في القراءة، وتنمية مهاراتهم في الصوتيات، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة المبكرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد سيمون كراين، مدير مدرسة برايتون كوليدج دبي: "نفخر في برايتون كوليدج دبي بكوننا أول مدرسة في دبي تحصل على تصنيف مدرسة رائدة ضمن برنامج "ريد رايت إنك"، وهو إنجاز يعكس خبرة وتفاني موظفينا، وشغف طلابنا الكبير بالتعلم".

وأضاف: "يُعد هذا التكريم ثمرةً لتطبيق منهج متسق وعالي الجودة في تعليم النطق والقراءة للمرحلة المبكرة، فنحن ندرك أهمية تنمية مهارات القراءة لدى الطلبة، ودورها المهم في تمكينهم من النجاح في مختلف نواحي الحياة الدراسية. كما تحظى القراءة بمكانة مهمة في صميم العملية التعليمية في مدرستنا، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتوفير انطلاقة متميزة لجميع الأطفال".

من جانبها، قالت ريان فيليبس، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة روث ميسكين للتدريب: يعتمد فريق القيادة في مدرسة برايتون كوليدج على البيانات، وتركّز على العوامل الأكثر تأثيراً. كما يتميز معلّمو القراءة بقدر عالٍ من الثقة والاتساق والخبرة، ويتجلى ذلك في التقدم الاستثنائي الذي يحققه الطلبة. وقد تكاملت هذه العوامل مع الالتزام الراسخ للمدرسة بتنمية مهارات القراءة لدى الأطفال، لتسهم في حصول برايتون كوليدج دبي على تصنيف مدرسة رائدة في برنامج "ريد رايت إنك".

يُعد برنامج "ريد رايت إنك" أحد أشهر مناهج تعليم الصوتيات ومحو الأمية المبكر في المملكة المتحدة، وهو معتمد ضمن المدارس في مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم. ويهدف البرنامج إلى تعليم الأطفال كيفية ربط الأحرف مع الأصوات، مما يساعدهم على تعلم القراءة بدقة، وتنمية الطلاقة، وتعزيز الثقة بالنفس في سنّ مبكرة. ويركز المنهج بشكل خاص على تزويد الأطفال بأسس متينة في القراءة والكتابة والتواصل في المراحل العمرية المبكرة والصفوف الابتدائية. وتحرص مدرسة برايتون كوليدج دبي على دعم البرنامج عبر التدريب المنتظم وضمان الجودة بإشراف فريق روث ميسكين للتدريب في المملكة المتحدة، مما يضمن بقاء الكوادر التدريسية على مستوىً عالٍ من الكفاءة، وانسجامهم مع أحدث المعايير التعليمية.

ويعكس هذا التصنيف النتائج المتميزة التي تحققها مدرسة برايتون كوليدج دبي، إلى جانب النهج المستدام وطويل الأمد الذي نجحت في تطبيقه طوال الأعوام الثمانية الماضية.

لمحة عن مدرسة برايتون كوليدج دبي

مدرسة برايتون كوليدج دبي هي مدرسة مستقلة للتعليم المختلط تتبع المنهج البريطاني المميز في تعليم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً. وترتبط المدرسة بشكل وثيق مع مدرسة برايتون كوليدج في المملكة المتحدة، التي فازت بلقب "مدرسة العقد" في إنجلترا من قائمة صنداي تايمز لأفضل المدارس حسب اختيار الوالدين لعام 2020.

ومنذ افتتاح مبنى المدرسة المخصص في منطقة البرشاء جنوب في عام 2018، فازت المدرسة بلقب "أفضل مدرسة جديدة في دولة الإمارات للأعوام 2018- 2024" ضمن جوائز سكولز كومبيرد لأفضل المدارس، كما يشير دليل ويتش سكول أدفايزر إلى أن المدرسة نجحت في تقديم "أفضل ممارسات التعليم المبكر في دولة الإمارات". ونالت المدرسة تصنيف "جيد جداً" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما حققت درجة "ممتاز" في كافة مجالات أحدث تقرير للمدارس البريطانية في الخارج، إلى جانب تسجيل نتائج استثنائية في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وامتحانات المستوى المتقدم. وتصدّرت مجموعة مدارس برايتون كوليدج قائمة المجموعات المدرسية في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفقاً للقوائم الصادرة عن موقع ويتش سكول أدفايزر لعامي 2024 و2025 في امتحانات المستوى المتقدم (بتقديرات A*-A)، وامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (بتقديرات 9-8). كما وصفها موقع توك إيديوكيشن بأنها "واحدة من أكثر المدارس المفضلة في دبي".

وتتولى تشغيل المدرسة بلووم للتعليم، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، وتتخصص بتوفير أعلى المعايير الخاصة بالمناهج التعليمية البريطانية في الإمارات العربية المتحدة، كما تلتزم بتشجيع الطلاب على تقدير التراث المحلي واحترام التنوع الثقافي الغني. وتشرف شركة بلووم للتعليم على إدارة حرم مدرستي برايتون كوليدج العين، الحائزة على تصنيف ممتاز من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبرايتون كوليدج أبوظبي، المعروفة بتحقيق نتائج مبهرة في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وامتحانات المستوى المتقدم.

حول شركة بلووم للتعليم

تدعم بلووم للتعليم تطوير إمكانات الأجيال القادمة من خلال شراكاتها مع أعرق العلامات التعليمية العالمية، والمدارس ودور الحضانة التي تديرها، ومدارس الشراكات التعليمية ومدارس الأجيال الجديدة في دولة الإمارات.

وعلى مدى 10 سنوات، أسست الشركة الرائدة في قطاع التعليم بالشرق الأوسط، وأدارت نخبة من المؤسسات التعليمية التي تعتمد مناهج البكلوريا البريطانية والأمريكية والدولية في دولة الإمارات. كما وفرت فرصاً تعليمية فريدة لأكثر من 22 ألف طالب. وتلتزم بلووم للتعليم، الشريك المفضل لمدرسة برايتون كوليدج الدولية، بتوفير أعلى المعايير الدولية محلياً والحفاظ عليها، كما تم اختيارها من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لإدارة برنامج مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي. ووقع اختيار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على بلووم للتعليم لإدارة مجموعة من المدارس في الإمارات الشمالية، في إطار مبادرة مدارس الأجيال الجديدة.

وتركز الشركة على تقديم أفضل الفرص التعليمية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشباب الإماراتي، حيث أطلقت أولى مدارسها المتميزة في دبي، والتي تعتمد مناهج البكلوريا الدولية، في أغسطس 2022. وقدمت المدرسة مجموعة من الحلول الأولى من نوعها في دولة الإمارات، مثل جوازات سفر الإنجاز التعليمي ومسارات التعلم الفردية ونظام الدوام عند الساعة 9 صباحاً، مما يساعد الطلاب على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والأوقات المخصصة للتعليم. وتوفر المدرسة بيئات غنية بالفرص لدعم مجتمعها من الطلاب بما يتيح لهم الوصول إلى أقصى إمكاناتهم الفكرية والجسدية والاجتماعية والعاطفية، وتحقيق النجاح الذي يتمثل بالمستوى الرفيع لخريجي المدرسة الذين يواصلون دراساتهم في جامعات رائدة حول العالم، بما في ذلك الجامعات الأعضاء في رابطة اللبلاب ومجموعة راسل.

ومع النمو السكاني وزيادة المنافسة في العالم، تواصل بلووم للتعليم التزامها باستكشاف أفضل العلامات التجارية العالمية في قطاع التعليم، وتوسيع محفظتها من الحضانات والمدارس المميزة المملوكة لها. كما تواصل الحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية في المدارس الحكومية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. ويتيح هذا التركيز الاستراتيجي لبلووم للتعليم تقديم فرص تعليمية عالمية المستوى لأعداد متنامية من الطلاب.

