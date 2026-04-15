يوفّر التطبيق إمكانية الوصول إلى آلاف العروض والمزايا عبر قطاعات المطاعم والتجزئة والسفر وتجارب العائلات

يمكن لسكان الدولة الحصول على ستة أشهر من الاستخدام المجاني عبر تحميل التطبيق والتسجيل باستخدام الرمز GEMSUAE2026 قبل 31 مايو 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، في وقت تواصل فيه المجتمعات وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن إتاحة تطبيقها الخاص بمكافآت الولاء "GEMS Rewards" لجميع سكان الدولة. ويعكس هذا التوجّه التزام المجموعة بتوسيع نطاق دعمها ليشمل المجتمع الأوسع، إلى جانب شبكتها التعليمية.

وكان التطبيق متاحاً في السابق حصرياً لطلاب مدارس المجموعة وأولياء أمورهم وموظفيها، إلا أنه تطوّر ليصبح منظومة راسخة وذات تفاعل عالٍ، تخدم أكثر من 100 ألف أسرة ضمن مجتمع جيمس للتعليم. ومن خلال إتاحته لجميع سكان دولة الإمارات للمرة الأولى، توفر جيمس للتعليم منصة أثبتت قدرتها على تمكين المستخدمين من تحقيق وفورات ملموسة والاستمتاع بتجارب نوعية في مختلف أنحاء الدولة.

ويمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,800 عرض من 850 شريكاً ضمن فئات يومية مثل المطاعم والتجزئة والسفر والترفيه وغيرها، مع مزايا عملية وخصومات كبيرة لدى علامات تجارية معروفة.

كما يمكن للمستخدمين استبدال نقاط برنامج "GEMS" مع برامج ولاء رئيسية أخرى مثل "Smiles" للحصول على مزايا في الاتصالات والبقالة، وبرنامج " (Air Miles)" لدى شركاء مثل "طلبات" و"كارفور"، ونقاط "Bounz" للحصول على مكافآت لدى "شويترامس" و"إيروس"، وبرنامج مكافآت "Yes Rewards" لتوفير الوقود في محطات "إينوك". ويتضمن التطبيق أيضاً محركاً لحجز الفنادق بأسعار تفضيلية، إلى جانب عضوية اختيارية "GEMS Rewards Plus" تتيح الوصول إلى مسابح وشواطئ ومرافق رياضية في مختلف أنحاء الدولة.

وفي تعليق له، قال جاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "لطالما امتد التزامنا تجاه المجتمع إلى ما هو أبعد من أسوار مدارسنا، ويمثل إتاحة منصة GEMS Rewards امتداداً طبيعياً لهذا التوجه. وفي ظل الظروف الحالية، نرى في هذه المبادرة وسيلة عملية لدعم العائلات عبر مساعدتها على التوفير في احتياجاتها اليومية، وفي الوقت ذاته دعم الشركات المحلية التي تشكّل ركيزة أساسية لاقتصادنا. والهدف من وراء هذا الأمر هو أن يشعر جميع أفراد المجتمع بالدعم".

ومنذ إطلاقه في عام 2017، شهد تطبيق "GEMS Rewards" نمواً ملحوظاً ليصبح منصة موثوقة واسعة الاستخدام، تضم حالياً أكثر من 1,800 عرض وتخدم قاعدة متنامية من المستخدمين. ويعزز توسيع نطاق هذا التطبيق خارج شبكة جيمس للتعليم دور المجموعة كمؤسسة تركّز على خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجاته بروح من الشمولية والمسؤولية.

للاستفادة من التطبيق:

يمكن تحميل تطبيق " GEMS Rewards " من خلال App Store أو Google Play أو Huawei App Gallery

" من خلال أو أو التسجيل ضمن خيار " GEMS Community "

" إدخال رمز الوصول: GEMSUAE2026

إتمام التسجيل قبل 31 مايو 2026 للحصول على ستة أشهر مجانية

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

