دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جميرا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن برنامج تجديد كامل ومدروس يُنفَّذ على مراحل لفندق جميرا برج العرب الشهير للحفاظ على إرثه العريق وطابعه المميز.

وبعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عاماً من التشغيل المتواصل، سيخضع هذا الصرح المعماري لأعمال تجديد تعزّز من هويته ومكانته التاريخية، مع تطوير ديكوراته الداخلية المميزة وفق أعلى معايير الدقة والاهتمام.

ومنذ افتتاحه في عام 1999، رسّخ جميرا برج العرب مكانته كأيقونة معمارية وثقافية للفخامة العصرية، حيث أسهم تصميمه المستوحى من شراع السفينة في تشكيل ملامح أفق دبي. ومنذ ذلك الحين، وضع الفندق معايير عالمية جديدة في القطاع، من أبرزها تقديم خدمة المساعد الشخصي على نطاق واسع، وذلك ضمن تجربة متكاملة أعادت تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة.

وبعد عملية اختيار دقيقة ومدروسة، ستُنفّذ أعمال التجديد والمخطط لها أن تستمر لنحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي الشهير تريستان أوير، وذلك بهدف الحفاظ على المكانة الثقافية المرموقة لجميرا برج العرب. ويشتهر أوير بنهجه الدقيق المتقن، حيث تعكس أعماله اهتماماً عميقاً بالإرث والحرفية والتفاصيل، مع تقديم رؤية معاصرة للمساحات الخالدة.

يُعدّ أوير من روّاد التصميم الداخلي الحديث على مستوى العالم ، وقد أسّس استوديو التصميم الخاص به في باريس عام 2002، بعد أن طوّر خبرته المهنية ورؤيته الإبداعية إلى جانب اثنين من أبرز الأسماء في هذا المجال، هما فيليب ستارك وكريستيان ليايغر. ومنذ ذلك الحين، شارك أوير في تنفيذ مشاريع في عدد من أرقى الوجهات حول العالم، شملت مساكن خاصة ومطاعم وفنادق وقصور، من بينها فندق "دو كريون" في باريس، ومشروع تجديد فندق "ليه بان دوش". وقد حاز أوير تقديراً واسعاً بفضل إسهاماته في إبراز الحِرفية الفرنسية عالمياً، إلى جانب حصوله على لقب "مصمّم العام" وعدد من جوائز التصميم في قطاع الضيافة.

وتعليقاً على برنامج التجديد، قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: "لا يقتصر فندق جميرا برج العرب على كونه معلماً معمارياً فحسب، بل يعكس طموحاً وحرفيةً وتميّزاً راسخاً، حيث واصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميّزه عن غيره. ويمثل برنامج التجديد هذا فصلاً جديداً في تاريخ جميرا برج العرب بهدف الحفاظ على إرثه العريق، كونه اليوم الفندق الوحيد ضمن محفظة جميرا المختارة من الوجهات الأيقونية "جميرا آيكونز"والتي تتميز بتصميمها الفريد ومكانتها المرموقة."

وقال تريستان أوير ، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد: "إن تكليفي ببرنامج تجديد جميرا برج العرب الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني لي الكثير نظراً لما يمثّله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة. والمضي قدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد."

يُعد جميرا برج العرب أحد أبرز معالم دبي ورمزاً عالمياً للضيافة العربية الفاخرة، كما يشكّل حجر الأساس ضمن محفظة جميرا، ويتميّز بتصميمه الأيقوني المستوحى من شراع السفينة، والذي أصبح من أكثر المعالم المعمارية تميزاً على مستوى العالم. ويضم الفندق 198 جناحاً، وترتقي مساحاته الداخلية بتفاصيل مميزة تشمل كريستال سواروفسكي والرخام وأوراق الذهب، في تعبير يعكس مستويات استثنائية من الفخامة والرقي.

وقد حاز جميرا برج العرب على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من بينها تصنيفه كأفضل فندق مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل Travel + Leisure، إلى جانب حصوله على تصنيف الخمس نجوم من Forbes Travel Guide في عام 2023. ويواصل جميرا برج العرب تجسيد الفخامة الاستثنائية ليبقى واحداً من أبرز المعالم الأيقونية في دبي.

نبذة عن جميرا

جميرا هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في دبي القابضة، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 29 فندقاً ومنتجعاً في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ساهمت جميرا في عام 1999 في تغيير ملامح مشهد الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني. وتشتهر العلامة اليوم حول العالم بمنتجعاتها الشاطئية ومساكنها الفاخرة وفنادقها المعاصرة في قلب أهم المدن. ويقترن اسم العلامة بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وابتكار تجارب هادفة ومميزة في كافة فنادقها بدءاً من منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي بالمالديف، وفندق جميرا كابري بلاس المستوحى من الفن الإيطالي، وصولاً إلى اللمسات العصرية لفندق جميرا كارلتون تاور في لندن، لتضمن سعادة الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

