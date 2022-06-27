يبلغ طول المسار الذي شيّد بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط عجمان ومجموعة غنتوت 2,600 متر وعرضه 6 أمتار

أعلنت جمعية البيت متوحد بالتعاون مع بلدية عجمان ومجموعة غنتوت عن افتتاح مسار الدراجات والمشي المجتمعي رسميًا لاستقبال العامة، ويأتي إنشاء المسار الواقع في إمارة عجمان والذي يبلغ طوله 2,600 متر ضمن جهود الجمعية في تعزيز نمط الحياة الصحية لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات.

وقد جاء إنشاء الجمعية للمسار بالتعاون مع شركائها، حرصًا منها على المساهمة في مسيرة النمو والتطور في دولة الإمارات بالتركيز على الجوانب التي تعنى بتحسين جودة الحياة، محفزة أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وحيوي. وتعتبر جمعية البيت متوحد منصة للمجتمع المحلي في دولة الإمارات لرد الجميل للوطن والقيادة، من خلال المشاركة في إنشاء وتمويل وتخطيط وتنفيذ مبادرات تتماشى مع الرؤية الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد سيف المهيري مدير إدارة الحدائق والزراعة العامة في دائرة البلدية والتخطيط عجمان: يسرنا أن نعلن اليوم أن مسار الدراجات الهوائية والمشي قد أصبح اليوم جاهزًا لاستقبال الجميع، وهو بداية موفقة لعام 2022، إذ سيحفز المسار اتباع نمط حياة حيوي وصحي بين أفراد المجتمع في إمارة عجمان ونأمل أن يكون هذا المشروع بداية لشراكة مستمرة نسعى من خلالها إلى المساهمة في ازدهار المرافق الترفيهية المجتمعية بإمارة عجمان".

وقال عبد الله النيادي، عضو مجلس إدارة جمعية البيت متوحد بهذه المناسبة: "لطالما كانت إقامة المشاريع التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية وحيوية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا، لذا أطلقنا عدة مبادرات في جميع أنحاء الدولة حرصًا منا على إتاحة الأنظمة والمرافق التي تحفز أفراد المجتمع من جميع الإمارات على تبني عادات صحية ومستدامة ضمن نشاطاتهم اليومية. كل الشكر والتقدير لشركائنا: مجموعة غنتوت التي ساهم دعمها التمويلي في تعزيز رؤيتنا، وجهود بلدية عجمان ودعمها اللامحدود في إنجاز هذا الموقع المجتمعي.

وقد أبدت مجموعة غنتوت، وهي الجهة التي أشرفت على بناء مسار الدرجات والمشي بمواصفات قياسية اهتمامها بتقديم المزيد من المشاريع التي تخدم المجتمع بالتعاون مع جمعية البيت متوحد.

وقال علي محمد البلوشي، رئيس مجموعة غنتوت: "إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا العمل مع جمعية البيت متوحد على هذا المشروع الرائع الذي يخدم المجتمع بالتعاون مع بلدية عجمان. سيخدم هذا المشروع شريحة كبيره من السكان ويحفزهم على تبني نمط حياة صحي. نتطلع لعقد المزيد من الشراكات مع جهات رائدة بهدف العمل على مشاريع مشابهة في المستقبل"

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن جمعية البيت متوحد:

بدأت جمعية البيت متوحد في عام 2012 من قبل موظفي ديوان ولي العهد في أبوظبي كحملة وطنية تهدف في الأساس إلى دعم مسيرة النمو والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأصبحت الجمعية تؤدي نشاطاتها في جميع إمارات الدولة كجمعية غير ربحية منذ عام 2014، ورسخت مكانتها الريادية على الصعيد الوطني في كل ما يتعلق بمبادرات التنمية المجتمعية، مانحة الفرصة للمجتمع المحلي المتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة لرد الجميل للوطن والقيادة. وتهدف الجمعية إلى تعزيز الروح الوطنية والاحتفاء بها من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التنمية المجتمعية، التي تركز على الوحدة والحياة الصحية، والابتكار، واكتساب المعارف والعلوم، ودعم الفئات الاجتماعية.

وتسعى جمعية البيت متوحد لعقد شراكات متنوعة مع مجموعة من الجهات التي تشاركها القيم نفسها، والتي تهدف لتطوير مجتمع الإمارات العربية المتحدة نحو الأفضل. واعتباراً من العام 2018، تضم قائمة الجهات الراعية كلاً من إيرباص، غرفة أبوظبي، أدنيك، اتصالات، صندوق الوطن، توتال، و"في بي إس". للمزيد من المعلومات يرجى زيارة wahid.aehttps://www.albaytmit

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آية الشريف

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