المنامة ـ جامعة الخليج العربي: نظّم مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية بجامعة الخليج العربي معرض "يوم المحاكاة الطبية"، بالتزامن مع "الأسبوع العالمي للمحاكاة الطبية" الذي يُحتفى به سنويًا في شهر سبتمبر، ويقام هذه العام تحت شعار “متحدون عبر المحاكاة" وذلك بهدف زيادة الوعي بالدور الحيوي للمحاكاة في تحسين سلامة وكفاءة الرعاية الصحية من خلال التعليم والتدريب القائم على المحاكاة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الابتكار في استخدامات تقنيات المحاكاة في تطوير التعليم والتدريب الطبي.

وتفاعل أعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الطب والتمريض والكوادر الصحية مع أركان المعرض التي استعرضت أحدث تقنيات المحاكاة المستخدمة في التدريب الطبي وأحدث أساليب التعليم الطبي وعروض حية تحاكي سيناريوهات واقعية في بيئة طبية آمنة، إلى جانب ابزر أجهزة المحاكاة، والأنظمة المعلوماتية، والنظريات التعليمية التي تستند إليها المحاكاة في التعليم الطبي، إذ تهدف جميعها إلى صقل مهاراتهم السريرية واتخاذ القرارات السليمة في مختلف الحالات الطبية.

وأكد نائب رئيس جامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، على أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعليم الطبي، حيث قال: المحاكاة الطبية علم متقدم وحديث نسبياً يتطور مع الوقت باستخدام التقنية وأجهزة المحاكاة مثل الدمى لرفع كفاءة الطلبة والعاملين في القطاع الصحي على أجراء تدخلات طبية معقدة باستخدام الدمى تحاكي التدخلات الطبية على الأنسان ولكن دون عواقب مهددة لحياة المريض ، حيث يمكن لطلاب القطاع الصحي والكوادر الصحية المتدربة أجراء العديد من المحاولات للوصول الى الكفاءة المطلوبة، بدون خوف أو رهبة حيث لا يوجد خطر على المريض في حالة التدريب بالمحاكاة، وهذا ما يجعل أجهزة المحاكاة مهمة جداً في التعليم .

من جانبها قالت رئيسة مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية، الدكتورة ريم الأنصاري، إن "الأسبوع العالمي للمحاكاة الطبية" يُعد مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الوعي بالدور المتنامي للمحاكاة في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير أداء مقدمي الخدمات الصحية من خلال التدريب المستمر القائم على تقنيات تحاكي الواقع. موضحةً أن تنظيم هذه الفعالية تضمن مشاركة طلابية واسعة في عروض محاكاة لأغلب الحالات الطبية بما في ذلك حالات الطوارئ والإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام المجسمات عالية الدقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التواصل الفعّال بين أعضاء الفريق الطبي والطلبة في البيئة الجامعية بعيداً عن قاعات المحاضرات الدراسية.

هذا، وسلط مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية من خلال المعرض الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المحاكاة الطبية، التي أضحت اليوم أداة متعددة الوظائف في خدمة جودة وسلامة العلاجات الصحية وتطوير كفاءة المهنيين، وأهميتها في التقليص من الأخطاء الطبية من خلال إدراج التكنولوجيا في التعليم والتدريب الطبي، كما سلّط الضوء على الأبطال الذين يقفون خلف نجاح المحاكاة التعليمية مثل المهندسون الطبيون، الممرضون، المربون، المنسقون، وموظفو الدعم ليؤكد أن العمل الجماعي هو سر التميز العمل في مركز المحاكاة.

وفي السياق ذاته، تضمن "يوم المحاكاة الطبية" ثلاث ورش عمل تدريبية تفاعلية الأولية عن "غرفة الهروب بالمحاكاة: تجربة ممتعة وتفاعلية لطلاب الطب، والثانية ورشة تعليمية بين التخصصات: ولأول مرة في مملكة البحرين، يتعاون طلاب الطب والتمريض لحل حالة طبية محاكاة بشكل مشترك، فيما كانت الورشة الثالثة ورشة الاحترافية والتواصل: موجهة لجميع العاملين في القطاعات غير الطبية مثل الإدارة، الموارد البشرية، والمالية، لتسليط الضوء على قوة المحاكاة في تعزيز العمل الجماعي والتواصل الفعّال، إذ جرى خلالها تطبيق سيناريوهات عملية افتراضية في الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الخدمات الطبية وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في هذا المجال. وتهدف هذه الورش إلى توسيع آفاق المعرفة ومدارك الطلبة بمجالات الرعاية الصحية والتمريض، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والنماذج الذكية المعززة للتعلم والابتكار.

