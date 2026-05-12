المنامة – جامعة الخليج العربي: تطلق جامعة الخليج العربي صباح الأربعاء المقبل أربعة مشاريع مؤسسية، تشمل الخطة الإستراتيجية للفترة (2026–2030)، والهوية المؤسسية الجديدة، ومشروع التحول التقني، ومشروع تطوير الموارد البشرية، وذلك في إطار توجهها لتعزيز التحول المؤسسي ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات التعليم العالي في المرحلة المقبلة.

ويُقام حفل التدشين برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، حيث تأتي هذه المشاريع ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي، وتعزيز تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن هذه المشاريع تمثل خطوة نوعية في مسيرة الجامعة، وتسهم في تعزيز قدرتها على التطوير المستمر وبناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم دورها كمؤسسة أكاديمية خليجية رائدة في خدمة التعليم والبحث والابتكار.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي أن هذه المشاريع تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الجامعي، والارتقاء بجودة المخرجات، وتعزيز جاهزية الجامعة للاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنظرُ الجامعة إلى هذه المشروعات بوصفها حزمة مترابطة تُعزّز كفاءة منظومة العمل المؤسسي، من خلال تطوير الأطر الإستراتيجية، وترسيخ هوية مؤسسية حديثة، والارتقاء بالبنية التقنية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وتعزيز ممارسات الحوكمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الجامعة ورفع جاهزيتها للمستقبل.