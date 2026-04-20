المنامة – جامعة الخليج العربي: أكد عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية في جامعة الخليج العربي، أستاذ الموارد المائية الأستاذ الدكتور وليد زباري، أن يوم الأرض يمثل محطة عالمية متجددة لتعزيز الالتزام بحماية البيئة وترسيخ الوعي بأهمية الاستدامة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كوكب الأرض مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود بين المؤسسات والأفراد على مستوى العالم.

وأوضح أن الجامعة تضع الاستدامة البيئية في صميم برامجها الأكاديمية والبحثية، من خلال دمج مفاهيمها في المناهج، وتشجيع الطلبة على إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز السلوكيات المسؤولة تجاه الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع توجهات التعليم الحديث المرتكز على المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى الدور الريادي الذي تؤديه الجامعة في مجال الاستدامة، عبر دعم البحوث المرتبطة بالقضايا البيئية، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير برامج أكاديمية نوعية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات البيئية المعاصرة بكفاءة.

وأكد البروفيسور زباري أن جامعة الخليج العربي تمثل نموذجًا أكاديميًا متقدمًا في المنطقة، يوظف التعليم والبحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتحفيز الابتكار في مجالات حماية البيئة والطاقة النظيفة، بما يسهم في إعداد خبرات قادرة على التعامل مع الأزمات البيئية بكفاءة واقتدار.

واختتم بالتأكيد على أن يوم الأرض يشكل فرصة متجددة لتعزيز الالتزام الجماعي بحماية الموارد الطبيعية، والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتُعد جامعة الخليج العربي مؤسسة أكاديمية إقليمية رائدة، تسعى من خلال كلياتها ومراكزها البحثية إلى تقديم تعليم متميز وبحث علمي رصين يخدم قضايا التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

