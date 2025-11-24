على هامش منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي الذي تنظمه وزارة الاستثمار، وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة ستيلانتيس، وشركة بترومين، مذكرة تفاهم رباعية الأطراف لاستكشاف إمكانية إنشاء مشروع مشترك لتصنيع المركبات داخل المملكة.

وقد أُقيمت مراسم التوقيع في 19 نوفمبر 2025 في العاصمة واشنطن، حيث يأتي هذا التعاون انسجامًا مع الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعدّ المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والتقنية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية. كما يوفر المنتدى فرصًا استراتيجية للتواصل بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم الأميركيين وقادة القطاع الخاص، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية راسخة.

وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لرؤية المملكة 2030، وسعيها نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار. وفي هذا السياق، ستُقيّم المبادرة جدوى إنشاء مصنع لتوطين إنتاج السيارات التجارية وسيارات الركاب اعتمادًا على مجموعة العلامات التجارية الأميركية التابعة لشركة ستيلانتيس، مع التركيز على رفع نسب التوطين ودعم نمو صناعة السيارات داخل المملكة.

ويستند هذا التعاون إلى تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، حيث تعمل كل جهة وفق اختصاصاتها لدعم تأسيس منظومة متكاملة ومستدامة لصناعة السيارات في المملكة؛ وذلك على النحو التالي:

وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للتنمية الصناعية ستقدمان الدعم اللازم لتحقيق الأهداف التنموية الصناعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية: تُعدّ الوزارة الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المستثمرين.

المركز الوطني للتنمية الصناعية: يعمل المركز على قيادة الجهود الحكومية لتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الصناعية في المملكة من خلال تسخير خبراته التقنية والتشغيلية لتمكين الصناعات الوطنية واستدامتها، مع تهيئة بيئة استثمارية صناعية جاذبة. ويركز على القطاعات ذات القيمة العالية المحددة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية، خاصة بما يشمل قطاع السيارات والتنقل، حيث يهدف المركز إلى نقل أحدث تقنيات السيارات إلى المملكة، وجذب وتطوير استثمارات نوعية، وبناء صناعة سيارات متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية.

بترومين: بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التنقل داخل المملكة، تُعدّ بترومين مستثمرًا محتملًا في هذه المبادرة، وستعتمد على خبرتها الواسعة في السوق وكفاءتها التشغيلية لدعم المشروع.

ستيلانتيس: باعتبارها إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات عالميًا، ستتولى قيادة عملية توطين إنتاج المركبات الخاصة والتجارية، مؤكدة التزامها بالتصنيع الإقليمي وحلول التنقل الكهربائي. وستركز الشركة على التوطين العميق، والتحول نحو الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي، لضمان تصنيع المركبات داخل المنطقة لتلبية احتياجاتها.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لمسار التعاون بين ستيلانتيس وبترومين وتفعيلًا لاتفاقية التعاون التجاري الموقّعة في وقت سابق من العام الحالي، بما يسهم في تأسيس قدرة صناعية قوية داخل المملكة.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال سعادة الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار:" نهنئ شركاءنا على توقيع مذكرة التفاهم التي تمهّد الطريق لشراكة استثمارية متميزة، تعكس جاذبية المملكة كوجهة رائدة للاستثمارات العالمية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصناعي. إن مذكرة التفاهم مع شركة ستيلانتيس، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وبالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، شركة بترومين، تؤكد نجاح جهود المملكة – ممثلة بوزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتنمية الصناعية والجهات ذات العلاقة – في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع تصنيع السيارات.

كما أوضح م. صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، قائلًا: "هدفنا إنشاء مركز إنتاج إقليمي يتمتع بقدرات تنافسية للموردين. وتساهم هذه الشراكة بين ستيلانتيس وبترومين في تسريع تحقيق هذا الهدف عبر دمج التكنولوجيا العالمية مع القوة السوقية المحلية. وفي المركز الوطني للتنمية الصناعية، نعمل على تحويل الشراكات إلى أثر صناعي ملموس من خلال توطين الإنتاج، وتمكين الموردين المحليين، ووضع الأسس اللازمة للتصنيع المستدام داخل المملكة."

من جهته، أكد معالي عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ: "تلتزم شركة بترومين التزامًا راسخًا بدعم رؤية السعودية 2030 وما بعدها. ونفخر بكوننا من بين رواد صناعة السيارات المحلية والتصنيع في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع ستيلانتيس وعلاماتها التجارية المرموقة عالميًا. سيوفر هذا التعاون للمملكة تقنيات وقدرات عالمية المستوى، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي مستقبلي للابتكار والتميز في قطاع السيارات. "

كما أكد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس العالمي لقسم التنقل الصغير: "تُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة سيارات جاهزة للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تلتزم ستيلانتيس بالاستثمار في القدرات المحلية وتوفير حرية الاختيار للعملاء، مع دعم طموحات المنطقة الصناعية وإمكانات نموها الواعدة"

من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو يدعم رؤية السعودية في أن تصبح مركزًا للتصنيع المتقدم والابتكار.

نبذة عن المركز الوطني للتنمية الصناعية

يُعنى بدفع النمو الصناعي المستدام ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويتولى المركز قيادة الجهود الحكومية لتطوير وتعزيز وتمكين القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تُسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا.

يركّز المركز على القطاعات الصناعية ذات الأثر في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع السيارات، والمعادن والكيماويات، والصناعات الدوائية ،والآلات، والمعدات. كما يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الممكنات الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقد أُنشئ المركز في عام 2007م تحت مسمى ”البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية“، ثم أعيد هيكلته في عام 2020م ليعمل باستقلالية مالية وإدارية. وتتمثل رسالته في تطوير صناعات نوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التقنيات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني : www.ic.gov.sa

نبذة عن بترومين

بترومين هي شركة سعودية رائدة في مجال الطاقة والتنقل، تحت مظلة مجموعة الدباغ، وتعمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وباكستان وماليزيا والمغرب، بالإضافة إلى أكثر من 40 سوقًا للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست الشركة عام 1968، ومرت بتطور ملحوظ لتصبح واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم حلول التنقل الشاملة من البداية للنهاية، بما في ذلك مبيعات وخدمات السيارات، والزيوت، وتوزيع الوقود، والحلول الصناعية، وتقنيات التنقل المتقدمة.

بأكثر من 800 نقطة بيع و6,000 موظف، تخدم بترومين ملايين العملاء سنويًا من خلال قطاعاتها التجارية المتنوعة. رؤيتها هي أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا لحلول التنقل الشاملة، تقدم الراحة والقيمة والاحترافية بلا مثيل. مهمتها هي أن تكون الشركة الرائدة في حلول التنقل التي تركز على العميل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وشبكات الخدمات والقطع بشكل مستدام.

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA/ بورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM/ يورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’ أبارث ‘(Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’ كرايسلر ‘(Chrysler)، ’ سيتروين ‘(Citroën)، ’ دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’ جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل ‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ ليزيس‘ (Leasys) . وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة صناعة السيارات وتطمح لأن تصبح أهم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

