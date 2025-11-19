بحضور كل من سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" والسيدة ودلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أقام صندوق العمل "تمكين" فعالية استثنائية لعرض تجارب عدد من المؤسسات البحرينية التي نجحت في النمو والتوسع.

حيث تشكل هذه الفعالية إحدى أوجه التعاون بين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يضم في عضويته إلى جانب صندوق العمل "تمكين" كل من وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية وبين مبادرة "ستارت أب بحرين".

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مختلف مجالات الاقتصاد تناولت أبرز ما يبحث عنه المستثمرون في المؤسسين والتمويل ومستقبل النمو، وشارك فيها كل من لوكا باربي الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في Saudi Technology Ventures (STV)، وكريم أبادير الشريك الاستثماري في BECO Capital، ووليد منصور المؤسس والرئيس التنفيذي في MEVP.

كما تم استعراض عدد من التجارب المتميزة لمؤسسات بحرينية، تلا ذلك جلسة نقاشية بمشاركة أصحاب هذه المؤسسات، والمتمثلة في Eat App, Flooss, Lola, Remote Apps، والتي سلطت الضوء على تجربتها في النمو والتوسع داخل السوق المحلي والإقليمي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الاحتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال2025 والذي يعد أحد مبادرات الشبكة العالمية لرواد الأعمال (GEN)، ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى استعراض أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، واستضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال ذوي التجارب الملهمة.

حيث تحرص "تمكين" على الاحتفاء بهذه الفعالية بشكل سنوي، والتي تتماشى مع جهود "تمكين" المستمرة في دعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال المبادرات وبرامج الدعم المتخصصة التي من شانها مساعدة رواد الأعمال في تطوير مشاريعهم وتوسعتها، واكتساب المعرفة والمهارات الريادية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال.

كما يتماشى ذلك مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

