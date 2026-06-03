تجسيداً لقيم الولاء والانتماء الوطني، شاركت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، في التوقيع على وثيقة التأييد والولاء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه تأكيداً على موقف بورصة البحرين واعتزازها بالقيادة الحكيمة ومجددة التزامها المتواصل بالمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والتطوير في مملكة البحرين.

وقد وقّع الوثيقة السيد يوسف اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة التنفيذية ومنتسبي بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين قائلاً: "إن وثيقة التأييد والولاء تعكس عمق مشاعر الانتماء والإحساس بالمسؤولية لدى بورصة البحرين وكافة منتسبيها. ونعتز بتجديد ولائنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه والقيادة الرشيدة لمملكة البحرين، مؤكدين التزامنا الراسخ بمواصلة دعم مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين."

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلاً: " تجسد هذه الوثيقة تقديرنا العميق وولائنا الراسخ لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه والقيادة الحكيمة لمملكة البحرين. كما تؤكد اعتزازنا بدورنا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، عبر جهودنا المستمرة ومبادراتنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال."

ويأتي توقيع هذه الوثيقة ليؤكد متانة التلاحم المؤسسي والوطني، وعمق الروابط التي تجمع بين شركات ومؤسسات البحرين وقيادتها الرشيدة. كما تعكس هذه الوثيقة حرص منتسبي بورصة البحرين على بذل أقصى الجهود والتفاني في أداء أعمالهم، بما يسهم في رفعة الوطن وتعزيز مسيرة ازدهاره.

كما أكدت هذه المبادرة الوطنية التزام بورصة البحرين بدعم تطلعات مملكة البحرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

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