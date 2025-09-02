الباقر: نحرص دائما على تمكين الشباب ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ودعم تطلعات الجيل القادم

• نسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومسؤول ومجهز بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل

• نعمل باستمرار على ترسيخ مكانة الوطني كنموذج يحتذى به في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع مزدهر للكويت

يواصل بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بدعم الشباب الكويتي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال مجموعة شاملة من البرامج والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى تطوير العديد من المهارات المختلفة لديهم وتعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

خلال العام 2025، كثف بنك الكويت الوطني دوره الحيوي في تنمية الكفاءات الشابة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، وذلك في إطار رؤية البنك الشاملة التي تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، إيماناً منه بأن الشباب هم عماد المستقبل وقادته.

برنامج «أسباير» الوطني

يُعد برنامج «أسباير» الوطني للتدريب الصيفي من المبادرات الرائدة لبنك الكويت الوطني، والمصمم خصيصًا لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب بفرصة فريدة لاكتساب خبرة مهنية قيمة من خلال التدريب النظري والعملي.

ونظم بنك الكويت الوطني 4 دورات تدريبية لطلاب برنامج «أسباير» خلال الفترة من 10 يونيو إلى 7 أغسطس 2025، بمشاركة 133 طالب وطالبة في المقر الرئيسي للبنك، حيث خاض الطلاب تجربة ثرية تعرفوا خلالها على إدارات البنك المختلفة وتدربوا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام البنك بتأهيل جيل جديد يمتلك المهارات الرقمية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

برنامج رافا نادال للناشئين

وفي إطار دعمه المتواصل للرياضة والمواهب الواعدة، جدد بنك الكويت الوطني شراكته الاستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال لمدة عامين إضافيين، بهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية المميزة التي تنظمها الأكاديمية، ما يؤكد التزامه بتنمية المواهب الرياضية الشابة في الكويت، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في رياضة التنس.

وشمل الوطني برعايته العديد من بطولات التنس لفريق الناشئين في أكاديمية رافا نادال الذين تتراوح أعمارهم من 9 إلى 14 عاماً، حيث خاض الفريق 5 بطولات خارجية بمشاركة 39 لاعبا في كاب داغ بفرنسا، ولشبونة البرتغال، ومايوركا بإسبانيا مرتين، وأخيرا بطولة أنطاليا في تركيا.

ويضع بنك الكويت الوطني الصحة والرياضة في مقدمة أولوياته، كما يعمل دائما على تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال تطوير الشباب والتعليم والصحة والاستدامة البيئية كأولويات رئيسية، كما يسعى ليكون عاملا رئيسيا في تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

برامج مؤسسة لوياك

وفي إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بينهما، واصل بنك الكويت الوطني رعايته لبرامج مؤسسة لوياك الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ودعم تطلعات الجيل القادم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.

برنامج كلمة

قدم الوطني رعايته لبرنامج «كلمة» الذي يهدف إلى تمكين الشباب من خلال تزويدهم بمهارات أساسية في الخطابة والتواصل، وركز البرنامج على تطوير مجموعة شاملة من المهارات الأساسية للمشاركين مثل، الاستماع الفعّال لتعزيز القدرة على الفهم العميق والتفاعل البناء، التفكير النقدي لتنمية مهارات التحليل والتقييم واتخاذ القرارات المستنيرة، مهارات التواصل والتحدث بثقة لتمكين الشباب من التعبير عن أفكارهم بوضوح وإقناع، فن الخطابة العامة لإعدادهم لتقديم عروض تقديمية مؤثرة والتحدث أمام الجمهور بطلاقة، تحليل الحالات واتخاذ القرارات لتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات وحلها بفعالية، مهارات البحث وجمع المعلومات لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى المصادر الموثوقة واستخدام المعلومات بذكاء.

شارك في البرنامج 33 طالبًا وطالبة، واستمر لمدة 3 أسابيع مكثفة، من 27 يوليو إلى 14 أغسطس 2025، بواقع 5 ساعات يوميًا في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، ما وفر للمشاركين بيئة تعليمية محفزة وعملية.

برنامج القيادة الشابة

يُعد برنامج القيادة الشابة (YLP) تجربة تحويلية فريدة من نوعها، ويهدف إلى تطوير مهارات القيادة وتعزيز الثقة بالنفس لدى طلاب المرحلة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18عاما، وشارك فيه 12 طالبًا وطالبة خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو 2025.

وخاض المشاركون مغامرة مغيرة للحياة لمدة أسبوع واحد في أحضان المناظر الطبيعية الخلابة لمقاطعة بيدفوردشير بالمملكة المتحدة، وانخرطوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك التنزه سيرا على الأقدام عبر الحقول الخضراء واستكشاف القرى الساحرة، بالإضافة إلى بناء العلاقات من خلال المسابقات الودية.

وركز البرنامج على تطوير مهارات القيادة العملية، مستندا إلى كتاب ستيفن ر.كوفي الشهير عالميا «العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية»، حيث اكتسب الطلاب أدوات قيمة لإدارة أفكارهم وأفعالهم ومشاعرهم، ما يمكنهم من القيادة بعزيمة وثقة مستقبلا.

برنامج المغامرة الخضراء

وعلى صعيد دعم المبادرات البيئية، رعى بنك الكويت الوطني برنامج «المغامرة الخضراء» وهو مبادرة بيئية فريدة تجمع بين النشاط البدني والتثقيف حول الاستدامة، وأقيم في البرتغال بمشاركة 9 متدربين، واستمر على مدار 7 أيام، من 13 إلى 20 يوليو.

ويهدف هذا البرنامج إلى غرس قيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى الشباب وتمكينهم من أن يصبحوا قادة التغيير في مجتمعاتهم، من خلال جلسات نظرية تفاعلية وأعمال ميدانية عملية، حيث يتعلم الطلاب كيفية تصميم الحدائق والمناظر الطبيعية المستدامة وتطبيق مبادئ الزراعة المستدامة في الحياة اليومية لإحداث تغيير إيجابي على المستوى البيئي.

كما حظي المشاركون بفرصة استثنائية لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة وتنوع الحياة البرية والنظم البيئية الفريدة في البرتغال، وزيارة القلعة الأندلسية التاريخية، إضافة إلى تمكينهم من بناء اتصالات مع الأفراد ذوي الاهتمام المشترك والخبراء في هذا المجال، وتحقيق فهم أعمق للترابط بين الطبيعة والمجتمع.

برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية

وواصل بنك الكويت الوطني دعمه ورعايته لبرنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية الذي تنظمه مؤسسة لوياك التطوعية بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، ويهدف إلى غرس التفكير الريادي لدى الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا عوامل مؤثرة للتغيير الاجتماعي.

شارك في البرنامج هذا العام 45 طالبًا وطالبةً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، واستمر على مدار 5 أسابيع مكثفة، وأتيح للمشاركين فرصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من رواد الأعمال الاجتماعيين.

وتضمن البرنامج جدولًا غنيًا بالأنشطة التعليمية والتدريبية، كما شمل جلسات تدريبية متخصصة ونقاشات تفاعلية ومحاضرات عبر الإنترنت وورش عمل افتراضية، جميعها مصممة لتعزيز وتطوير برامج اجتماعية رائدة في الكويت.

برنامج إيكو-كويست

وهو برنامج يركز على التحديات البيئية في الكويت، حيث تُكلف كل مدرسة بتقديم خطة بيئية اجتماعية مبتكرة تُعالج إحدى القضايا البيئية الهامة، وشارك فيه 7 مدارس و30 طالبا وطالبة، حيث قدموا حلولاً مبتكرة من خلال العمل الجماعي والإبداع في شغفهم لمستقبل مستدام.

التزام راسخ

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر: «تعكس هذه البرامج المتنوعة والواسعة النطاق التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، ودوره المحوري في بناء جيل واعٍ ومسؤول ومجهز بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، فمن خلال الاستثمار في الشباب، لا يساهم الوطني في تنمية الأفراد فحسب، بل يعزز أيضًا مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يرسخ مكانته كنموذج يحتذى به في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع مزدهر في الكويت».

وأكد الباقر أن هذه المبادرات تنسجم مع إستراتيجية بنك الكويت الوطني التي تتمثل بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره استثمار في قادة المستقبل، مشيرا إلى أن الوطني ملتزم بتمكين الشباب الكويتي ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ودعم تطلعات الجيل القادم ليكونوا قوة عمل فاعلة وديناميكية في المستقبل.

وسيواصل بنك الكويت الوطني دعمه لكافة شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات والبرامج التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل، إيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه.

