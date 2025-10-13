الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – يسر بنك الشارقة أن يعلن عن رعايته لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، أحد أبرز الفعاليات الأدبية العالمية التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتأتي هذه الرعاية في إطار اتفاقية تعاون استراتيجي تؤكد التزام البنك الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، وانسجامه مع رؤية حكومة الشارقة في تعزيز التعليم، والتنمية الثقافية، وتمكين المجتمع.

وأعلن عن الشراكة خلال حفل توقيع استضافته هيئة الشارقة للكتاب بحضور السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب. وبموجب الاتفاقية، تم اعتماد بنك الشارقة راعياً رسمياً للنسخة الرابعة والأربعين من المعرض، والتي ستُقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "نؤمن في بنك الشارقة بأن الاستثمار في التعليم والثقافة هو أحد أقوى الاستثمارات في مستقبل المجتمع. وإن رعايتنا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب لا تمثّل مجرد امتداد لاستراتيجيتنا في مجال المسؤولية المجتمعية، بل هي تأكيد على التزامنا بدعم المبادرات التي تثري المعرفة، وترعى الإبداع، وتمكّن مجتمعاتنا."

وأضاف: "لقد نجحت الشارقة، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعلم والثقافة. وباعتبارنا بنكاً متجدراً في هذا المجتمع، نفخر بأن نساهم في هذا الإرث الثقافي. ومن خلال شراكتنا مع هذه المنصة المرموقة، نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً ووعياً للأجيال القادمة."

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "إن المشروع الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضع الإمارة على خريطة الثقافة العالمية، وجعل من معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة رائدة لكل من يؤمن بدور الثقافة في بناء المجتمعات. وبعد عقود من العمل والتأثير، أصبح المعرض مشروعاً معرفياً عالمياً يستقطب شركاء يؤمنون بقيم نبيلة تتقاطع مع رسالته ورؤيته، ويضيفون إلى مسيرته بعداً مستداماً من الدعم والتكامل."

وأضاف: "إن شراكتنا مع بنك الشارقة في هذه الدورة تمثل دليلاً واضحاً على وعي القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الثقافة، ليس بوصفها نشاطاً رمزياً، بل باعتبارها قوة فاعلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبفضل رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، يمضي المعرض عاماً تلو آخر نحو آفاق أرحب من التأثير العالمي، مستنداً إلى هذه الشراكات التي تجعل الثقافة في صميم مشروع الإمارة الحضاري."

منذ انطلاقه عام 1982 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسّخ معرض الشارقة الدولي للكتاب مكانته كواحد من أكبر وأهم الفعاليات الأدبية في العالم، وبات ملتقى للكتّاب، والناشرين، والمفكرين، والقراء، من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال اتفاقية التعاون ورعاية هذا الحدث البارز، يواصل بنك الشارقة توسيع مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، لتشمل مجالات حيوية كالتعليم، والفنون والثقافة، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية، مؤكداً بذلك دوره كشريك فاعل في المسيرة الثقافية والتنموية لإمارة الشارقة.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

