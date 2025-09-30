مسقط: وقَّعت بلدية مسقط والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، اتفاقية تقضِي بتحويل الحقوق والالتزامات المتعلقة بأعمال جمع ونقل النفايات داخل محافظة مسقط، إلى بلدية مسقط.

وبموجب الاتفاقية، ستكون بلدية مسقط الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات جمع النفايات ونقلها إلى مواقع المعالجة والتخلُّص، ضمن نطاقها الجغرافي ابتداءً من 1 أكتوبر 2025؛ بما يُعزز تكامل جهود البلدية نحو تقديم خدمات حضرية مُستدامة تتماشى مع تطلعات ومستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وقَّع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، ومن جانب الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لرؤية بلدية مسقط في تعزيز إدارة النفايات وفق أعلى المعايير الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية بما يُلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطلعات التنمية المستدامة". وتابع سعادته: "إننا ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها نقلة نوعيَّة في مسار تعزيز الشراكة المؤسسية، وركيزة لتطوير بيئة حضرية صحية وآمنة، تنسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد".

وبالمقابل، قال المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس مجلس إدارة شركة "بيئة": "إننا في "بيئة" ماضون في أداء دورنا الإستراتيجي في إدارة وتشغيل المرافق الفنية الحيوية المرتبطة بالقطاع؛ بما يشمل: المرادم الهندسية، والمحطات التحويلية، ومرافق إعادة التدوير، إضافة لمرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية والنفايات الخطرة. وسنواصل تركيزنا على دعم مبادرات الاقتصاد الدائري وتحویل النفايات إلى مورد اقتصادي؛ بما يُعزز مسيرة الاستدامة ويُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ونؤكد التزامنا بالتعاون مع شركائنا في بلدية مسقط عبر ضمان استمرارية الخدمات وانسيابيتها خلال فترة الانتقال، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الوطنية، داعين الجميع إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الخطوة لما فيه خير البيئة والمجتمع".

وتعمل بلدية مسقط على توظيف قدراتها المؤسسية والفنية للارتقاء بخدمات جمع ونقل النفايات، وتعزيز التكامل مع القطاعات الأخرى؛ بما يضمن تحقيق بيئة حضرية أكثر نظافة واستدامة للمواطنين والمقيمين في مسقط.

