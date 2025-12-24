الرياض: أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن توقيع 51 اتفاقية في مجالات تأسيس المحافظ التمويلية وعقود شراكات التعاون المحلية والدولية، وذلك ضمن أعمال ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة DeveGo25، في خطوة تعزز دور البنك المتنامي في بناء منظومة ريادية متكاملة، وتوسيع أثره التنموي عبر حلول مالية وغير مالية تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والمتناهية الصغر وممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.

وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الثانية من الملتقى، الذي شهد توقيع حزمة من المحافظ التمويلية النوعية، من أبرزها محفظة تمويل مشتركة مع البنك العربي الوطني بقيمة 100 مليون ريال لدعم مشاريع رواد الأعمال، إلى جانب محفظة تمويلية مع مجلس المؤسسات الأهلية بقيمة 50 مليون ريال لتعزيز استدامة الجمعيات الأهلية. كما وقع البنك عدد من محافظ المسؤولية الاجتماعية مع مؤسسة الغويري الخيرية لدعم المبادرات المجتمعية، ومع شركة أكوا باور لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع الطاقة، إضافة إلى مجموعة فقيه للرعاية الصحية لدعم المشاريع الناشئة في القطاع الصحي. بالإضافة إلى محافظ تمويلية لدعم العمل الحر ورواد الأعمال مع شركة نايلة للتمويل واليسر والجبر وحلول جيبي (J-B) المالية، وتعكس هذه المحافظ التمويلية الاتجاه المتصاعد للبنك لتنويع حلول الدعم، وبناء قنوات تمويل مبتكرة قادرة على استيعاب احتياجات الفئات الريادية في مختلف مناطق المملكة.

وفي إطار الشراكات الدولية، عزز البنك حضوره في الشبكات الريادية العالمية عبر توقيع اتفاقيات مع جهات دولية رائدة، أبرزها شركة علي بابا (Alibaba) كمبادرة سعودية صينية للمساهمة في الإنفاذ الدولي للمنشآت والأسر المنتجة، وشركة إنكوفين (Incofin) بهدف التعاون في البرامج التمويلية وتبادل الخبرة في مجال الاستثمارات والصناديق المشتركة والتمويل المستدام وضمانات التمويل، وشركة ريفير ساندس (Riversands) لتبادل الخبرة والمعرفة في مجال برامج الاستثمار والخدمات غير التمويلية المخصصة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة ومساحات العمل المشتركة.

وفي سياق دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة، أبرم البنك اتفاقيات تعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغرفة القصيم وغرفة القريات وغرفة الرياض، بهدف تمويل المنشآت الناشئة والصغيرة، ورفع كفاءة المستفيدين عبر برامج التدريب والتأهيل، وخلق أكثر من 500 وظيفة مستدامة للمواطنين، بما يعزز مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع منتدى الاستثمار الرياضي واتحاد الغرف السعودية لدعم المنشآت وتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الرياضي.

أما في مسار دعم الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر، فقد وقع البنك مجموعة من الاتفاقيات مع جهات متنوعة، شملت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، وهيئة التراث وهيئة تطوير حائل، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة الميل الأخير لتقنية المعلومات (ثرايف) وذلك لتنفيذ برامج ومبادرات لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على العمل الحر. كما تضمنت الاتفاقيات شراكات مبتكرة مع منصات رقمية مثل ذا شفز وكلاود شيفز وهنقرستيشن عبر المطبخ السحابي "سحابة"، الذي يوفر قنوات بيع رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز العمل الحر والاقتصاد المحلي. إلى جانب التعاون مع شركة هلا للمدفوعات وSTC Bank لإطلاق بطاقات تمويلية مبتكرة لممارسي العمل الحر.

وفي إطار تعزيز الوصول إلى الأسواق، أبرم البنك ثمانية اتفاقيات مع وزارة الشؤون الإسلامية، وأمانة الرياض، ومركز الملك سلمان الاجتماعي، وشركة زين للاتصالات، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأندية وزارة الداخلية، وشركة الخطوط الحديدية، وشركة نادك، بهدف تأسيس منافذ بيع دائمة داخل مقار هذه الجهات، بما يسهم في توفير قنوات تسويق مستدامة تعزز قدرة الأسر المنتجة على رفع دخلها وتحويل مشاريعها إلى نماذج أعمال أكثر تنظيمًا ومرونة.

كما تضمنت الاتفاقيات شراكات استراتيجية مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية ذات أهداف متنوعة، شملت التعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين المستفيدين عبر تمويل "كنف" وبرامج تدريبية مخصصة، ووزارة البلديات والإسكان (وكالة الإسكان التنموي) لتمكين الجمعيات الأهلية من إدارة محافظ الأسر المنتجة، وبنك البلاد ومصرفية نيو الرقمية لتعزيز ثقافة الادخار.

كما شهد الملتقى توسعاً مهماً في "منتج التعليم" من خلال توقيع اتفاقيات مع جامعات ومعاهد وطنية، لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم عبر حلول تمويلية ميسرة، شملت جامعة الحدود الشمالية، وجامعة عفت، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومعهد الإدارة العامة، جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الجامعة العربية المفتوحة، وشركة رسال، ومؤسسة سعي الوقفية، وشركة الخليج للتدريب.

