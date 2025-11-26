المشاريع المشتركة ستركّز على تعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة إدارة المرافق، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد

الجانبان سيتعاونان في تبادل الخبرات واستكشاف حلول تكنولوجية متقدمة ورائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "سيمنس للصناعات"، تهدف إلى تعزيز دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة بإمارة دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس طموح الإمارة في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمدينة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لاستكشاف تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تشغيل المرافق وتحسين كفاءة إدارتها، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة الأصول الحضرية. كما ستسهم في دعم جهود بلدية دبي لتحسين جودة الخدمات، وتقليل الأثر البيئي وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ورفع كفاءة أداء المرافق العامة في مختلف أرجاء المدينة.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "من خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بدمج الابتكارات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي في تصميم وتشغيل وإدارة المرافق العامة في دبي. ستُسهم هذه الشراكة مع "سيمنس"، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الذكية، في تعزيز كفاءة واستدامة وأداء هذه المرافق على المدى الطويل، ونهدف من خلال ذلك ضمان استمرار الحدائق والشواطئ والمرافق العامة في دبي بتقديم تجارب آمنة ومستدامة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع بما ينسجم مع رؤية الإمارة لبيئة حضرية أكثر استدامة وملاءمة للعيش."

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل لتقييم وتجربة أحدث الحلول الرقمية من "سيمنس" في مجموعة واسعة من المرافق العامة. وتشمل مجالات التعاون أنظمة الصيانة التنبؤية، وأتمتة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، ومنصات التحليلات الذكية لمراقبة الأداء البيئي والتشغيلي وإدارته في الوقت الفعلي.

كما ستتعاون بلدية دبي و"سيمنس" في تطوير أدلة فنية وموارد معرفية تسهّل تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية الذكية وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه الجهود الهدف الاستراتيجي للبلدية في تطوير مرافق عامة أكثر كفاءة وأماناً واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع بلدية دبي من خلال هذا التعاون الاستراتيجي. تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتمكين شركائنا بحلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعزز الكفاءة التشغيلية وتُعزز الاستدامة. معًا، نهدف إلى تحسين إدارة الموارد في المرافق العامة، ورقمنة البنية التحتية، وتسريع مهمة بلدية دبي في توفير أفضل جودة حياة لجميع سكانها. تدعم هذه الشراكة استراتيجية دبي للاستدامة وأجندة التحول الرقمي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة".

وتجسّد هذه الشراكة النهج الإستراتيجي الذي تتبناه بلدية دبي في دمج التقنيات الناشئة ضمن مختلف القطاعات التابعة لها. ومن خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، تسعى بلدية دبي إلى تعزيز جاهزيتها المؤسسية، ورفع جودة الخدمات، ودعم استدامة البيئة العمرانية.

وتؤكد مذكرة التفاهم الدور المحوري لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي كجهة رئيسة داعمة لمسيرة التحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة في دبي، وذلك في إطار جهودها لتطوير بنية تحتية ذكية تتمحور حول الإنسان، وتستشرف المستقبل، وتضمن أعلى مستويات المعيشة في الإمارة.

للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

حسان غانم

ندي عارف

البريد الالكتروني: Hghanem@webershandwick.com Naref@webershandwick.com DubaiMunicipality@webershandwick.com

الهاتف:

حسان غانم : +971 58 110 5859

ندي عارف: +971 52 867 4946

-انتهى-

#بياناتحكومية