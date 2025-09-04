دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن سلسلة من الإجراءات الرقابية والمبادرات التوعوية الهادفة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الأغذية والتغذية السليمة في المدارس، إضافةً إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة العامة شملت مختلف المؤسسات التعليمية في دبي، بما فيها رياض الأطفال والحضانات والمدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والطالبات خلال العام الدراسي 2025.

ونفّذت البلدية جولات رقابية ضمن برامج التفتيش الشاملة والمتواصلة حيث استهدفت المقاصف المدرسية من خلال زيارات ميدانية منتظمة في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للالتزام عبر منصة "DM Checked" التي توفر تتبعاً دقيقاً وشفافاً لأداء المقاصف. كما حرصت على مراجعة واعتماد قوائم الطعام وفقاً لإرشادات ومتطلبات دبي للغذاء والتغذية في المؤسسات التعليمية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة الغذائية والتغذية.

وتعكس هذه الجهود التزام بلدية دبي المستمر بحماية الصحة العامة وضمان بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع الطلاب، انسجاماً مع رؤيتها لبناء منظومة صحية وغذائية مستدامة توفر مستوى متقدم من الحماية الاستباقية بما يعزز من جَودة الحياة أفراد المجتمع في دبي.

ويشرف فريق مكوّن من خمسة مفتشي سلامة الغذاء على 456 مؤسسة تعليمية سنوياً في دبي. وينظّم قسم التغذية التطبيقية والتوعية ورش عمل تدريبية للعاملين في المقاصف ومسؤولي سلامة الغذاء والتغذية، إلى جانب جلسات توعوية للطلاب حول السلامة الغذائية، التغذية السليمة، وتقليل فاقد وهدر الطعام، بما يغرس عادات غذائية إيجابية ومستدامة في مختلف البيئات التعليمية.

وتلتزم المقاصف في المؤسسات التعليمية بتطبيق نظام الاختيارات الغذائية الذكية الذي يصنّف الأغذية إلى أربع فئات: (الأخضر، الأصفر، الأحمر، والأسود). ويهدف هذا النظام إلى تعزيز توفير الخيارات الصحية مثل الفواكه والخضروات الطازجة، الحبوب الكاملة، والمشروبات مثل، الماء والحليب قليل الدسم.

وفي سياقٍ متصل، نفذت بلدية دبي جولات رقابية على المؤسسات التعليمية في دبي، شملت التدقيق على مطابقة مباني المؤسسات التعليمية للاشتراطات والمعايير الصادرة عن بلدية دبي، بما في ذلك فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحاتها، وأحواض السباحة في المدارس، والتدقيق على مطابقة وجودة أنظمة المياه في المؤسسات التعليمية، والتحقق من تقارير تنظيف وتعقيم الخزانات، والصيانة الوقائية لشبكات التوزيع الداخلية، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الزي المدرسي ومطابقته للمواصفات المعتمدة.

وشددت بلدية دبي على أنها تتخذ إجراءات فورية في حال عدم المطابقة، تشمل سحب المنتجات المخالفة ومنع تداولها، إلى جانب إلزام المنشآت والمتاجر المخالفة المعنية بالإجراءات التصحيحية اللازمة.

