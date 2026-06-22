​​​​​برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي" المخصص لدولة الإمارات:

يُنفذ بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ممثلاً في كلية شوارتزمان للحوسبة، وتبدأ الدراسة في سبتمبر 2026، والتسجيل مفتوح حتى 7 يوليو 2026.

يمتد من سنة إلى ثلاث سنوات وفق المسار الأكاديمي المعتمد، ويركز على مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي تشمل التعلّم الآلي واتخاذ القرار ورؤية الحاسوب.

يتيح للمنتسبين الانضمام إلى شبكة عالمية من الخبراء والقادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويمكن التسجيل والالتحاق بالبرنامج من خلال التسجيل في الموقع: mbrgs.ae

برنامج "ماجستير الأعمال والسياسات الدولية":

ينطلق في سبتمبر 2026 بالتعاون مع كلية ماكدونو لإدارة الأعمال وكلية والش للخدمة الخارجية في جامعة جورجتاون، والتسجيل للالتحاق به مفتوح حتى 7 يوليو 2026.

يمتد لمدة 10 أشهر، ويزوّد المنتسبين بفهم شامل لإدارة الأعمال على المستوى العالمي.

يطوّر مهارات القيادة متعددة القطاعات القائمة على القيم والمسؤولية العالمي، ويمكن التسجيل والالتحاق بالبرنامج من خلال التسجيل في الموقع: mbrgs.ae

الإمارات العربية المتحدة – أعلن برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية فتح باب التسجيل في كل من برنامج «ماجستير الأعمال والسياسات الدولية»، الذي يُنفذ بالتعاون مع جامعة جورجتاون ممثلة في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال وكلية والش للخدمة الخارجية، وبرنامج «ماجستير الذكاء الاصطناعي » والمخصص في تطويره لدولة الإمارات ويُنفذ بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ممثلاً في كلية شوارتزمان للحوسبة.

ويستمر باب التسجيل مفتوحاً في في كلا البرنامجين حتى 7 يوليو المقبل، على أن تبدأ الدراسة سبتمبر 2026، وذلك في إطار تأهيل الكفاءات الوطنية الحكومية بالمعارف والمهارات المتقدمة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.

«ماجستير الأعمال والسياسات الدولية»

ويقدم برنامج «ماجستير الأعمال والسياسات الدولية» تجربة تعليمية مكثفة تمتد لعشرة أشهر، وتركز على تطوير فهم شامل لإدارة الأعمال على المستوى العالمي، واستيعاب التحديات والفرص الحالية والمستقبلية المرتبطة بممارسة الأعمال عبر الحدود، إلى جانب تعزيز المعرفة ببيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

كما يركز البرنامج على تنمية مهارات القيادة متعددة القطاعات القائمة على القيم والمسؤولية العالمية، بما يمكّن المشاركين من بناء شراكات فعالة وإدارة المبادرات الاستراتيجية بكفاءة .

«ماجستير الذكاء الاصطناعي »

ويأتي برنامج"ماجستير الذكاء الاصطناعي" ، ضمن جهود بعثات محمد بن راشد الحكومية لتزويد الكوادر الوطنية بالمعارف والمهارات المتقدمة في التقنيات الناشئة، وتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من استيعاب واستشراف التحديات الحالية والمستقبلية لممارسة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتعرّف على بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين، وتعزيز القيم العالمية المشتركة التي تُسهم في استدامة الجهود التنموية الشاملة لكافة المجتمعات.

ويقدم برنامج «ماجستير الذكاء الاصطناعي » تجربة تعليمية مرنة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات بحسب المسار، بما يتيح للمنتسبين التوفيق بين التزاماتهم المهنية ومتطلبات الدراسة، مع الاستفادة من محتوى أكاديمي متقدم صُمم خصيصاً لدولة الإمارات ودعم أولوياتها المستقبلية.

ويركز البرنامج على إتقان مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي تشمل التعلّم الآلي واتخاذ القرار والرؤية الحاسوبية، إلى جانب تطبيق هذه المعارف من خلال مشروعات عملية تجمع بين النظرية والتطبيق، بما يعزز قدرة المشاركين على تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات والتقنيات الذكية.

كما يتضمن البرنامج محوراً تنفيذياً في القيادة يربط بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات المؤسسية، بما يمكّن المشاركين من قيادة مبادرات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المؤسسات بكفاءة وفاعلية.

شراكات أكاديمية عالمية متميزة

وتواصل بعثات محمد بن راشد الحكومية تطوير منظومة من البرامج الأكاديمية المتقدمة بالتعاون مع أبرز الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، بهدف إعداد قيادات حكومية تمتلك مهارات تخصصية ومعارف مستقبلية تدعم استدامة التميز الحكومي وتعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية.

وتسهم هذه البرامج في بناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة ملفات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والسياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ويمكن للراغبين في التسجيل في البرامج الأكاديمية الدخول إلى موقع بعثات محمد بن راشد الحكومية mbrgs.ae

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