الرياض، المملكة العربية السعودية: جدّدت الهيئة السعودية للمقاولين، وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان، تُعنى بتطوير قطاع الإنشاءات بالمملكة، ومعهد إدارة المشاريع، الجهة الرائدة في وضع المعايير وقيادة التوجهات في إدارة المشاريع، شراكتهما الاستراتيجية على هامش "منتدى المشاريع المستقبلية" الذي نظمته الهيئة في الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز مهارات متخصصي إدارة المشاريع والمقاولين السعوديين، في قطاع التشييد والإنشاءات، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، تركز على تطوير المهارات والمعارف وفق شهادات معهد إدارة المشاريع، وعلى رأسها شهادة المحترف في المشاريع الإنشائية (PMI-CP™)، التي يقدّمها مدرّبون خبراء ومعتمدون.

وقد أطلق المعهد مؤخراً هذه الشهادة باللغة العربية، تأكيداً لالتزامه بدعم وتمكين أصحاب الكفاءات، والجهات الناطقة بالعربية، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتعزيز دورهم في تشكيل مستقبل قطاع البناء.

وتعتمد هذه الشراكة على خبرات أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، في التدريب والتأهيل، لدعم مبادرات المملكة الضخمة في البنية التحتية، ومشاريع التخطيط الحضري، وتطوير المدن الذكية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة السعودية لبناء بيئات حضرية ذكية ومستدامة، على امتداد مساحة المملكة.

وقّع اتفاقية التعاون، الأستاذ عبدالمجيد الرشودي، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين؛ وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تهدف هذه الشراكة أيضاً، إلى تعزيز تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات، إلى جانب إعداد دراسات حالة وإصدارات مشتركة تسهم في دعم الخطط الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة منتسبي الهيئة السعودية للمقاولين ضمن قطاع المقاولات.

وستُمكّن الجهود المشتركة كلّاً من الجهتين من المشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز الدور الريادي في مجالي إدارة المشاريع وقطاع الإنشاءات.

وقال المهندس عبدالمجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين: "تؤكّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالارتقاء بمهنة إدارة المشاريع، وتعزيز مسيرة التميز في قطاعات المقاولات العامة والخاصة، إلى جانب تمكين الكفاءات المتخصصة عبر إتاحة شهادات احترافية مرموقة ومعترف بها عالمياً، تصدر عن مؤسسات رائدة إقليمياً ودولياً مثل معهد إدارة المشاريع".

من جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعكس قيادة الهيئة السعودية للمقاولين، التزاماً راسخاً ببناء وتعزيز قدرات مجتمعها المهني، ما ينسجم مع رسالة معهد إدارة المشاريع الهادفة إلى تمكين المجتمعات ودعم مساهمتها في صياغة مستقبل أوطانها. ومن خلال هذا التعاون، يوحّد المعهد والهيئة جهودهما لتطوير قدرات الكفاءات السعودية، وتمكينها من إنجاز مشاريع ناجحة تُجسّد طموحات الرؤية الوطنية".

ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة منافع استراتيجية ملموسة، تسهم في الارتقاء بمستوى إدارة المشاريع وإدارة المحافظ الاستثمارية، وضمان التنفيذ بكفاءة واحترافية عالية.

-انتهى-

