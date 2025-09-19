الرياض- تعلن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتخصيص، عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل لتخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية في الرياض والخرج. وسيتم تنفيذ عملية التخصيص من خلال اتفاقية شراء يتم بموجبها نقل الملكية الكاملة للمصنع من المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى القطاع الخاص.

ويتضمن نقل الملكية الامتثال للوائح الصناعة العسكرية ومتطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية. كما سيُسهم في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيزها في مجالات الملابس والتجهيزات العسكرية والمدنية، مع تمكين تطوير فرص تجارية جديدة، بما في ذلك التوسع في أسواق الأعمال بين الشركات وفرص التصدير. إضافة إلى ذلك، ستدعم العملية الانتقال السلس للعمليات والقوى العاملة وسلاسل الإمداد إلى ملكية القطاع الخاص.

وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة ببناء منظومة صناعات دفاعية تنافسية ومستدامة ومبتكرة، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية. كما تتيح للقطاع الخاص فرصاً جديدة في القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتدعو المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتخصيص، المستثمرين المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص على الرابط www.ncp.gov.sa للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل. علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 16 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 03.00 مساءً بتوقيت المملكة.

