دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتعزيز دور الموظفات الإيجابي في بيئة العمل المؤسسي، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسة ورش عمل حول "إتيكيت العمل والزي المهني" بمشاركة ما يزيد عن 100 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وركزت الورش على القواعد والسلوكيات التي تسهم في توطيد بناء علاقات مهنية مثمرة وقوية، وآداب الاجتماعات والمراسلات الرسمية، إلى جانب إدارة الانطباع الأول وأسس اختيار الأزياء المهنية المتوافقة مع الهوية المؤسسية والمعايير الثقافية.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "تدرك موظفات الهيئة المسؤولية التي تقع على عاتقهن بوصفهن سفيرات يمثلن الهيئة، وداعماً رئيسياً لجميع إنجازات الهيئة على كافة الأصعدة. ونحرص في اللجنة النسائية على توفير البرامج وتنظيم الفعاليات التي من شأنها مساعدة الموظفات على الارتقاء بمسيرتهن المهنية والشخصية، والمحافظة على دورهن الملهم بوصفهن نموذجاً يحتذى للموظفات المجتهدات اللواتي يتمتعن بأعلى درجات المهنية والاحترافية والإنجاز والإبداع."

بدورها، قالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "نعمل على تعزيز بيئة العمل الإيجابية التي تعزز تمكين الموظفات وتحفيزهن على مواصلة إحداث تغيير حقيقي إيجابي."

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شيخة المهيري / محمد المهيري / رئبال دايخ

مريم ميخائيل / إسراء حامد

هيئة كهرباء ومياه دبي سين ميديا

هاتف: +971 55 2288228 /

+971 55 2725291 /

+971 50 9099819

+971 56 222 8535

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae mariam@seenmedia.ae / esraa@seenmedia.ae

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae

حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة:

https://www.facebook.com/dewaofficial

https://www.youtube.com/dewaofficial

https://x.com/dewaofficial

https://www.instagram.com/dewaofficial

https://www.linkedin.com/company/dewaofficial

-انتهى-

#بياناتحكومية