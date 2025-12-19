أعلنت اليوم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع إنفنيتي، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، والشركة الرائدة في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية، بهدف توفير حلول دفع مرنة للعملاء لتمويل شراء شواحن السيارات الكهربائية المنزلية وجلسات الشحن في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify!"" المقرر إقامته من 18 إلى 20 ديسمبر في أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. تهدف هذه الشراكة إلى تحفيز العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل المستدام في مصر. ومن اللافت أن شركة إنفنيتي تدير أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، حيث تحتوي على أكثر من 250 محطة شحن و850 نقطة شحن موزعة عبر 18 محافظة.

يعكس هذا التعاون التزام ڤاليو بتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة، ودعم انتشارها في قطاع النقل الأخضر الذي يشهد نموًا متسارعًا. وتقدم ڤاليو بموجب هذا التعاون، مجموعة متنوعة وكبيرة من منتجات التمويل بخطط سداد مرنة مصممة لتقليل الأعباء المالية للعملاء وتمكينهم من شراء شواحن السيارات الكهربائية المنزلية والدفع مقابل جلسات الشحن بسهولة.

تقدم إنفنيتي حلولاً متقدمة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، مما يتيح لمالكي هذه المركبات الاستمتاع بخيارات شحن مريحة وهم في راحة منازلهم. وفي إطار تعاون الشركة مع إنفنيتي كالشريك الحصري لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، سيتمكن للعملاء من الاستفادة من عروض حصرية على أجهزة الشحن المنزلية، بدون فائدة، وبدون أي رسوم شراء أو دفعات مقدمة على فترة سداد ستة أشهر. كما سيتاح لعملاء ڤاليو خيار الدفع مقابل جلسات الشحن في المحطات العامة عبر تطبيق InfinityEV App باستخدام Spark IT، حيث يمكنهم الدفع على مدار شهر كامل دون أي تكاليف إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بعرض لاسترداد نقدي بنسبة 20% على جميع معاملات جلسات الشحن على مدة تبدأ من ستة أشهر.

كما ستمنح ڤاليو العميل صاحب أكبر قيمة تمويلية خلال الفعالية فرصة للفوز برحلة لحضور مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم. وسيتمكن أيضاً عارضو المركبات الكهربائية في الفعالية من الاستفادة من عرض خاص يتضمن سعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 9% على أي معاملات عبر ڤاليو شيفت.

وفي هذا السياق، صرح شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة Infinity EV، أن هذا التعاون يعكس أهداف الطرفين المشتركة والمتمثلة في تعزيز النقل المستدام في مصر، وذلك عبر توفير الخدمات المالية المرنة لتمويل شراء الحلول التكنولوجية المبتكرة. وأضاف عبد الغفار أن كلا الأطراف يتطلعون إلى تمكين العملاء الراغبين في الحصول على حلول صديقة البيئة من امتلاك السيارات الكهربائية وتسريع وتيرة التحول نحو حلول نقل أكثر استدامة في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه، أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، على التزام ڤاليو في مواصلة البناء على شراكاتها القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر لتقديم حلول تلبي احتياجات العملاء، وتدعم أهداف الاستدامة في البلاد. وأشار حسونة إلى أن التعاون مع شركة إنفنيتي يهدف إلى توفير حلول تمويل مرنة لقطاع السيارات الكهربائية، مما يمكن شريحة أكبر من العملاء من التحول إلى خدمات النقل الكهربائي، مضيفًا أن هذه الشراكة تتماشى تمامًا مع استراتيجية ڤاليو الرامية إلى الارتقاء بأنماط الحياة المستدامة من خلال توفير حلول مالية سريعة ومبتكرة يسهل الوصول إليها.

عن شركة «ڤاليو»:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «ڤاليو» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «ڤاليو» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن شركة إنفنيتي:

تأسست إنفنيتي في عام 2014، وهي مزود حلول الطاقة المتجددة الوحيد المتخصص في مصر الذي يطور حلول الطاقة النظيفة عبر جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات. تستغل إنفنيتي موارد مختلفة لتوليد الطاقة - الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة - وتطور تقنيات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وشبكات وحلول شحن المركبات الكهربائية(EV) ، بالإضافة إلى التقنيات المكمّلة مثل تخزين البطاريات وشبكات النقل.

في عام 2020، أسست إنفنيتي بالشراكة مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة إنفنيتي باور، التي أصبحت الآن مزود الطاقة المتجددة الأسرع نموًا في العالم والأكبر في إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة الخالصة - مع التركيز على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تجمع الشركة بين السجل القوي للشركتين المؤسستين في تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة مع محفظة تشغيلية كبيرة في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال. تهدف إنفنيتي باور إلى أن يكون لديها 10 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التشغيل بحلول عام 2030.

يشمل المساهمون في مجموعة إنفنيتي مؤسسة التمويل الأفريقية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .(EBRD)

عن شركة إنفنيتي للمركبات الكهربائية :(Infinity EV)

أسست إنفنيتي، شركة الطاقة المتجددة الرائدة ومزود شحن المركبات الكهربائية في مصر، شركة إنفنيتي للمركبات الكهربائية (Infinity EV) في عام 2018 لتقديم حلول الشحن للمركبات الكهربائية. إنفنيتيEV هي أكبر وأسرع شبكة شحن للمركبات الكهربائية نموًا في مصر وإفريقيا. تقدم إنفنيتي EV حلول شحن مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات، بما في ذلك الشحن التجاري والعقاري وتجارة التجزئة والشحن المنزلي. مع أكثر من 250 محطة شحن وأكثر من 850 نقطة شحن موزعة على 18 محافظة، تضمن إنفنيتي تغطية شاملة بأعلى جودة وحلول شحن المركبات الكهربائية من الدرجة الأولى المشهود لها[KE1] .

