أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت برجيل القابضة، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين الدكتور شمشير فاياليل رئيسًا تنفيذيًا، بالإضافة إلى منصبه الحالي كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.

ويعكس قرار مجلس الإدارة تقييمه بأن مجموعة برجيل القابضة قد وصلت إلى مرحلة من التطور والتوسع تتيح مواءمة القيادة الاستراتيجية مع الإشراف التشغيلي، مما يدعم التميز السريري والنمو المدروس وخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى المجموعة.

تعليقًا على التعيين، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "تمتلك برجيل محفظة متميزة من أصول الرعاية الصحية تشكل أساسًا قويًا وقابلًا للتوسع لدعم النمو وتعزيز القيمة، ومن خلال إدارة مدروسة لرأس المال، ورؤية استراتيجية واضحة، سأعمل على الارتقاء بالأداء على مستوى المحفظة ككل، وتعزيز النمو المستدام، وبناء قيمة طويلة الأجل تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة."

كما صادق المجلس على الإجراءات اللازمة لاعتماد التعيين وتنفيذه رسميًا، بما في ذلك استكمال موافقة المساهمين عبر اجتماع الجمعية العمومية، وفقًا للأنظمة المعمول بها. وقرّر المجلس أن يتزامن هذا التطور القيادي مع تعزيز آليات الرقابة المستقلة، ولا سيما من خلال حوكمة مجلس الإدارة ولجانه، بما يضمن أعلى مستويات المساءلة وحماية مصالح جميع المساهمين.

ووافق مجلس الإدارة على إنهاء مهام السيد جون سونيل كرئيس تنفيذي، والسيد سفير أحمد كرئيس تنفيذي مشارك، وأعرب عن تقديره لقيادتهما ومساهماتهما في تطوير أداء شركة برجيل القابضة.

وستواصل برجيل القابضة تنفيذ نهجها الاستراتيجي القائم على تعزيز ريادتها في مجالات الرعاية المعقدة والمتخصصة، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للإحالات الطبية، إلى جانب التوسع المدروس في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبناء شراكات تشغيلية منخفضة رأس المال. كما تلتزم المجموعة بتحقيق الاستخدام الأمثل لأصولها القائمة، مدعومةً بالاستثمار المستمر في الكفاءات السريرية، وتطوير الرعاية الرقمية والحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، مع الحفاظ على تركيز راسخ على جودة المخرجات وتحقيق نمو مستدام.

كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية السنة المالية 2026، وهي أعلى ميزانية سنوية وافقت عليها المجموعة حتى الآن.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين والموافقات ذات الصلة من قبل المساهمين في الوقت المناسب وفقًا للوائح المعمول بها.

