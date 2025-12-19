دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أشهر وجهات العالم للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، إذ تقدم عروضا وفعاليات استثنائية تستقطب أنظار العالم كل عام. ومع بدء العد التنازلي لعام 2026، تجرى الاستعدادات لتنظيم مجموعة من الفعاليات والاحتفالات المميزة التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حدٍ سواء.

بدءاً من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ووصولاً إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة، سيكون الجمهور على موعد مع الأجواء الاحتفالية في كل مكان في المدينة، ليخوضوا تجارب استثنائية تلائم أذواقهم، ولتواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل وجهة في العالم لاستقبال العام الجديد.

ونستعرض معكم فيما يلي أبرز الفعاليات ضمن جدول فعاليات دبي، والتي تشمل العديد من الأحداث والأنشطة التي لا تفوت بدءا من مساء يوم الأربعاء31 ديسمبر 2025، وحتى الساعات الأولى من عام 2026.

عروض الألعاب النارية لليلة رأس السنة 2025–2026 في دبي

الموقع: مختلف أنحاء المدينة

التفاصيل: تشهد دبي تنظيم عروض ألعاب نارية استثنائية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تُقام في أبرز معالمها، بما في ذلك برج خليفة في وسط مدينة دبي، ومنطقة السيف التراثية على الواجهة البحرية، ومنتجع أتلانتس النخلة، إضافة إلى جولات اليخوت حول مرسى دبي ونخلة جميرا، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، وجي 1 بيتش، وجزيرة بلوواترز، والقرية العالمية دبي، ومدينة إكسبو دبي .

وتترافق هذه العروض مع خيارات طعام راقية، وعروص ترفيهية حية، وإطلالات بانورامية على معالم المميزة للمدينة.

ليلة رأس السنة في برج خليفة

الموقع: برج خليفة، وسط مدينة دبي

برج خليفة، وسط مدينة دبي التفاصيل: تتألق دبي مع حلول عام 2026 بأحد أشهر عروض الألعاب النارية في العالم، والتي تضيء الوجهة الأشهر في المدينة، وترافقها عروض مبهرة للضوء والليزر، ولوحات فنية راقصة لنافورة دبي. وتتيح الشاشات الضخمة المنتشرة في المدينة لأكبر عدد من الجمهور فرصة الاستمتاع بهذا العرض الفريد. كما يستضيف مجمع دبي هيلز استيت وخور دبي احتفالات إضافية، حيث يتيح فرصة مشاهدة تلك العروض مع توفر مناطق عرض ومرافق ومواقف مخصصة.

ليلة رأس السنة في "أتلانتس النخلة" مع فرقة Maroon 5

الموقع: أتلانتس النخلة

أتلانتس النخلة التفاصيل: استقبلوا العام الجديد بأسلوب مذهل مع فرقة Maroon 5 العالمية الشهيرة في عالم موسيقى البوب، خلال حفل عشاء ليلة رأس السنة الفاخر الذي يستضيفه فندق أتلانتس النخلة. وتتكامل الأجواء الاحتفالية مع الإطلالات البانورامية على نخلة جميرا، والمأكولات الفاخرة في مطاعم حائزة على جوائز مرموقة.

ليلة رأس السنة في "أوشوايا" مع "كاميلفات" و"محمود أورهان"

الموقع: تجربة أوشوايا دبي هاربر

تجربة أوشوايا دبي هاربر التفاصيل: توفر هذه الفعالية للضيوف فرصة قضاء ليلة رأس سنة جديدة لا تُنسى مع تجربة أوشوايا دبي هاربر، حيث تقدم الفرقة البريطانية الشهيرة كاميلفات حفلاً مميزاً. فيما يشتهر ثنائي كاميلفات بأغنية Cola التي حققت شهرة عالمية. وينضم إليها في هذه الاحتفالية الرائعة النجم أندريا أوليفا، والدي جي التركي العالمي محمود أورهان، والثنائي الفرنسي بيردز أوف مايند.

أمسية العشاء الذهبيّ في رأس السنة

الموقع: فندق جميرا زعبيل سراي

فندق جميرا زعبيل سراي التفاصيل: يحتفي فندق جميرا زعبيل سراي بليلة رأس السنة مع أمسية العشاء الذهبيّ، التي تُقام على ضوء الشموع، وتضم عرضاً موسيقياً بقيادة السوبرانو ميخائيل توريتسكي، إضافة لتجربة عشاء فاخر من خمس أطباق شهية، وعرض مميز من الألعاب النارية لاختتام عام 2025 بأسلوبٍ أنيق ومميز.

حفل "ديسكو ليلة رأس السنة" في "تايم أوت ماركت دبي"

المكان: تايم آوت ماركت دبي

تايم آوت ماركت دبي التفاصيل: تستضيف الوجهة المثالية لعشاق الطعام احتفالية ضخمة بمناسبة ليلة رأس السنة، تشمل أشهى الأطباق التي تقدّمها 17 من أفضل المطاعم المحلية في المدينة. مع حفل ديسكو منتصف الليل الذي سيحوّل تايم أوت ماركت دبي إلى ساحةٍ تنبض بالحيوية والموسيقى الإيقاعية. وعند منتصف الليل، تبلغ الأجواء ذروتها، مع الإطلالة الخلابة على عروض الألعاب النارية المبهرة على برج خليفة.

ليلة رأس السنة مع "سوني فوديرا"

المكان: بوهيميا، فندق فايف نخلة جميرا

بوهيميا، فندق فايف نخلة جميرا التفاصيل: تدعو الحفلة الضيوف للاحتفال بليلة رأس السنة بأسلوب سوني فوديرا، والرقص على إيقاعاته المميزة من موسيقى الهاوس في فندق فايف بالم جميرا. وتكتمل التجربة مع مجموعة من الإيقاعات المميزة من إبداع النجوم داني هوارد، وكوري هول، ولوريانو.

ليلة رأس السنة في باراستي

المكان: باراستي بيتش

باراستي بيتش التفاصيل : استمتعوا بأمسية شاطئية رائعة مع أولى ساعات العام الجديد في باراستي بيتش، حيث يشارككم نخبة من منسقي الأغاني العالميين استقبال العام 2026، بمن فيهم ويل سباركس وتانجيفاج، إلى جانب منسقي الأغاني الموجودين في باراساتي.

ليلة رأس السنة: "نايت أوف وندرز"

المكان: ذا ثياتر دبي، فندق فيرمونت

ذا ثياتر دبي، فندق فيرمونت التفاصيل : يمكن للضيوف قضاء أوقات لا تُنسى في ليلة رأس السنة مع نخبةٍ من الفنانين العالميين، بمن فيهم نجمة المسرح الروسي فاليريا، والفنان إيغور كريد، صاحب العديد من الأغاني الشهيرة، وفرقة بوني إم الشهيرة بموسيقى الديسكو. كما يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بعشاء مميز بطابعه الاحتفالي يضم تشكيلة من أشهى المأكولات الروسية.

ليالي مهرجان دبي للتسوق: حفل بدر الشعيبي و"ديسكو مصر"

المكان: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول التفاصيل: تتيح الفعالية للضيوف الاحتفال بقدوم العام الجديد عبر مجموعة من العروض المميزة على وقع موسيقى البوب العربية التي يقدمها النجم الكويتي بدر الشعيبي. كما يستضيف الحفل ثلاثي ديسكو مصر، الذي يشتهر بأسلوبه الذي يدمج بين موسيقى البوب العربية والموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض "تخيل"، والألعاب النارية المبهرة.

ليلة رأس السنة مع نجوى كرم ووائل كفوري

المكان: مسرح أرينا، دبي فستيفال سيتي

مسرح أرينا، دبي فستيفال سيتي التفاصيل: يقدم اثنان من ألمع نجوم الغناء اللبناني، نجوى كرم ووائل كفوري، باقة من أروع أغانيهما الشهيرة، في رحلة موسيقية رائعة، تجمع بين الحنين إلى الماضي والأغنيات المعاصرة بصوتين رائعين، حيث يمكن للضيوف قضاء لحظات مميزة والاحتفال بقدوم العام الجديد.

ليلة رأس السنة: تومورولاند تقدم ميس مونيك وريفو

المكان: تيرا سوليس دبي

تيرا سوليس دبي التفاصيل : يقدم مسرح تومورولاند أماري حفلاً مميزاً لاستقبال العام الجديد وسط الأجواء الصحراوية الفريدة، حيث يستضيف كلاً من ميس مونيك وريفو. ويحظى الضيوف بليلة غامرة تحت السماء المرصعة بالنجوم على وقع الإيقاعات الإلكترونية والألحان المبهجة.

ليلة رأس السنة تحت النجوم

المكان: مدرج حديقة زعبيل

مدرج حديقة زعبيل التفاصيل: استقبلوا عام 2026 في مدرج حديقة زعبيل وسط أجواء الموسيقى الهندية النابضة، مع عروض دي جي حية، وأكشاك طعام متنوعة، وأجواء عائلية دافئة تناسب الجميع. استمتعوا أيضًا بإطلالة مذهلة على عروض الألعاب النارية في برواز دبي خلال احتفالية تحت النجوم ليلة رأس السنة. كما يُتاح الدخول مجانًا للأطفال دون سن الثالثة، ليستمتع جميع أفراد العائلة بسهرة لا تُنسى.

