الشارقة - ميلانو– أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن شراكة استراتيجية مع منصة التصميم العالمية «فروم»، التي تعمل من الدوحة وميلانو (إيطاليا)، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2026.

وجاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة وفد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى ميلانو للاطلاع على أنشطة «فروم» في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك معارضها المتعددة ومبادراتها التصميمية العابرة للثقافات التي تربط بين مشيرب وميلانو.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون «مختبر فروم»، الذراع التعليمية والتطويرية التابعة لـ «فروم»، مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عبر «المقر 39» التابع للمجمع بوصفه المنصة المعنية بتنمية الصناعات الإبداعية، على إطلاق برنامج متخصص في الأثاث والتصميم، يهدف إلى دعم المواهب الناشئة، وتعزيز التبادل الإبداعي، وفتح آفاق جديدة أمام قطاع التصميم في المنطقة.

ومع حضورها الراسخ في مشيرب (الدوحة) وميلانو، تواصل «فروم» بناء جسور بين الإبداع الإقليمي والمنصات الدولية. وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية نحو توسيع منظومتها التصميمية طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد للصناعات الإبداعية والابتكار القائم على التصميم. ومن خلال “المقر 39”، منصتنا المتخصصة في دعم الاقتصاد الإبداعي، نعمل على تمكين المصممين ورواد الأعمال عبر توفير بيئة متكاملة تشمل مساحات العمل، وبرامج التطوير، وربطهم بشبكات محلية وعالمية.

ويعزز تعاوننا مع “فروم” و“مختبر فروم” هذه الجهود، من خلال إتاحة فرص حقيقية للمواهب في المنطقة للتفاعل مع منصات دولية، واكتساب الخبرات، وتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للنمو والمنافسة عالميًا، مع استقطاب الخبرات والإبداعات العالمية إلى الشارقة.

كما ينسجم هذا التعاون مع توجهات دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي وتعزيز المحتوى المحلي، لا سيما من خلال مبادرات وطنية مثل “اصنع في الإمارات”، حيث نعمل على ربط مخرجات التصميم الإبداعي بفرص التصنيع، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين تحويل الأفكار إلى منتجات تُصنع محليًا وتنافس في الأسواق العالمية.

ومن جهتها قالت عالية راشد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ «فروم»:إن توقيع هذه الشراكة في ميلانو خلال أحد أهم الأحداث العالمية في مجال التصميم يمنحها أهمية خاصة، ويعكس الاهتمام المتزايد بربط المواهب الإبداعية في منطقتنا بالمنصات الدولية."

هذا وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج في وقت لاحق.

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

يُعد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة متكاملة تدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، من خلال التركيز على مجالات رئيسية تشمل: التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتنقل.

ويعمل المجمع على تعزيز التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتسريع تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية.

ومن خلال «المقر 39»، منصته المتخصصة في دعم الصناعات الإبداعية، يوسّع المجمع نطاق عمله ليشمل مجالات التصميم والأزياء والهندسة المعمارية، عبر تمكين المواهب، وتوفير بيئة داعمة للإبداع، وربطها بالأسواق والشبكات العالمية.

ويواصل المجمع ترسيخ مكانته كمركز يربط بين البحث والتطوير والتطبيق العملي، ويوفّر بيئة محفزة للتعاون والابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

«فروم» و«مختبر فروم»

تأسست «فروم» في عام 2021 بين الدوحة وميلانو، وهي علامة فاخرة معاصرة متخصصة في الأثاث والإكسسوارات، وتتخذ من مشيرب مقرًا لها. وتستند العلامة إلى حوار يجمع بين التراث والابتكار، حيث تتعاون مع مصممين محليين ودوليين لإنتاج مجموعات تمزج بين الحرفية والثقافة والجماليات المعاصرة.

أما «مختبر فروم»، الذراع التعليمية والتطويرية للعلامة، فيركز على رعاية الجيل القادم من المواهب التصميمية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الإنتاجي، وإتاحة الفرص لعرض أعمالهم على منصات عالمية.

عالية راشد

عالية راشد هي مهندسة ورائدة أعمال وناشطة ثقافية قطرية. ومن خلال «فروم»، أسست علامة تصميمية تربط بين الحرف التقليدية والجماليات المعاصرة، مقدمةً مجموعات موجهة للأسواق العالمية. ويمتد هذا التوجه عبر «مختبر فروم» إلى مجالي التعليم والإرشاد، حيث توفر للمصممين في بداية مسيرتهم الموارد اللازمة لتطوير أعمالهم من الفكرة إلى منتج جاهز للسوق.

