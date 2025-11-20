الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تصنّف مدن مثل أبوظبي و دبي باستمرار من بين المدن الأكثر رؤية وابتكاراً في العالم، رسّخت إمارة الشارقة – التي تعتبر العاصمة الثقافية والمعرفية للبلاد – مكانتها كمركز رائد للبحث العلمي والابتكارات في مجال الرعاية الصحية. يُعزى هذا التحوّل اللافت إلى الجهود المبذولة من مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK)، الذي كان يُعرف سابقاً باسم SRTI Park وSRTIP.

وقد تجلى هذا الطموح بقوة خلال منتدى الشارقة: محطة المستقبل في الرعاية الصحية (Sharjah Next: Healthcare) الأخير، وهو حدث تجاوز صيغة المؤتمر التقليدي ليشكّل تصريحاً قوياً يعبّر بوضوح عن إرادة استراتيجية ورؤية ثابتة. شكّل الحدث منصة جمعت بعضاً من الشخصيات العالمية التي تحظى باحترام كبير في مجال الصحة في العالم. من أبرز هذه الشخصيات البروفسور السير مجدي يعقوب، رائد من الروّاد الأوائل في مجال جراحة القلب؛ والبروفسور حميد عبيد الشامسي، أحد أشهر أطباء الأورام الإماراتيين؛ والدكتور فلاديمير إيفكوفيتش من كلية الطب بجامعة هارفارد.

وفي معرض تعليقه، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK): "حرصنا من خلال منتدى الشارقة: محطة المستقبل في الرعاية الصحية (Sharjah Next: Healthcare) على تصميم فعالية تتخطى مجرد كونها حدثاً تقليدياً: فقد أردنا به منصة عالمية تتيح الحوار والاكتشاف والتعاون." وأضاف: "يتمثّل هدفنا في ربط الخبرة الدولية بالفرص المحلية، لضمان أن يساهم الابتكار في الشارقة في تحسين صحة ورفاهية المجتمعات حول العالم بشكل مستدام."

شكّل المنتدى انعكاساً مثالياً للمهمة الأساسية لمجمع الشارقة للابتكار: والتي تسعى إلى سدّ الفجوة بين التقدم الرائد في مجال البحوث المخبرية وتطبيقاتها الواقعية. استكشفت المناقشات عدداً من المجالات المتقدمة مثل علوم الأعصاب، والتشخيص القائم على الذكاء الاصطناعي، وطب الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية. كما شكّل الحدث منصة تواصل فريدة جمعت بين الأكاديميين والأطباء والشركات الناشئة وصنّاع القرار، ساهمت بتعزيز الحوار بشأن البحث والابتكار والتنفيذ التشغيلي.

حظيت هذه المنظومة الفريدة بدعم حاسم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي وجّه بتقديم دعم مادي استثنائي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، دعماً لجهود البحث والتطوير لمشروع "صمام مجدي يعقوب" الثوري. يعدّ "صمام مجدي يعقوب" ابتكاراً علمياً رائداً وثورياً، يتيح للصمّامات الحية أن تعيش وتنمو طبيعاً داخل جسم المريض. كما يجسّد هذا الابتكار نوع الابتكارات التحولية التي يلتزم مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) بدعمها.

يعتمد نموذج مجمّع SPARK بشكل أساسي على إطار تعاوني ثلاثي قوي، يجمع بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لتسريع الابتكار وتحويله إلى تطبيقات ملموسة. وتشمل الشراكات الجديدة التي أعلن عنها في المنتدى مذكرة تفاهم مع شركة "بويرنجر إنجلهيم" (Boehringer Ingelheim)، سيتم بموجبها إتاحة وصول باحثي مجمّع SPARK إلى منصة الابتكار المفتوحة "OpnME". كما تمّ توقيع اتفاقية بحث رئيسي مع شركة "أستر دي إم هيلث كير" (Aster DM Healthcare)، تهدف إلى تسريع تطوير التقنيات الطبية من الجيل التالي وحلول الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التشخيص.

تسلط هذه التعاونات الضوء على ما يقدمه المجمّع من قيمة أساسية للمستثمرين والباحثين: إذ يتخطى مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) كونه مجرد مجمّع علمي، ليشكّل منظومة متكاملة تقدم مرافق متطورة مثل SoiLab ، وهو مركز حاضن للشركات الناشئة لتصنيع النماذج الأولية؛ كما توفر دعماً تنظيمياً سلساً، وإمكانية الوصول إلى شركاء دوليين وفرص التمويل.

