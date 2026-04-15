مسقط: يواصل البنك الوطني العماني تعاونه مع مؤسسة إنجاز عُمان لدعم الشباب العُماني من خلال برنامجي أموالي مستقبلي وبرنامج ومسابقة الشركة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب مهارات أساسية في الثقافة المالية وريادة الأعمال، من خلال مبادرات فاعلة تنسجم مع المنهج الأكاديمي المعتمد من وزارة التعليم، حيث تؤكد هذه الجهود التزام البنك الراسخ بدعم الشباب العماني في أنحاء سلطنة عُمان.

ويسعى برنامج "أموالي مستقبلي" إلى إكساب طلبة المدارس المعارف الأساسية في الثقافة المالية وإدارة الأموال، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية حصيفة، بينما يستهدف برنامج ومسابقة "الشركة" الطلبة الأكبر سنًا، من خلال تنفيذ تجارب عملية لريادة الأعمال تشمل تطوير خطط العمل وتأسيس مشاريع يقودها الطلبة بأنفسهم وذلك استكمالًا لأهداف برنامج "أموالي مستقبلي" في ترسيخ المفاهيم المالية لدى الطلبة الأصغر سنًا.

وعبر هذا التعاون المستمر، يستمر البنك الوطني العُماني في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مستقبل مالي أكثر استدامة، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، كما تعكس هذه المبادرة استراتيجية البنك نحو تعزيز الشمول المالي، والاستثمار في البرامج المجتمعية التي تركز على بناء المعرفة، وتنمية الثقة، وتعزيز قدرات الجيل القادم من المواهب الشابة.

ولمعرفة المزيد عن مبادرات البنك الوطني العماني التعليمية وخدماته المصرفية يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.

#بياناتحكومية