سيف المهيري: "التصويت إنجاز تاريخي للجمعية وللمهنة في دولة الإمارات"

الاتحاد يصادق على أول خطة خمسية تركز على دعم التحول الرقمي، وتعزيز التعليم واستقطاب الكفاءات الشابة، ورفع جودة المعايير وتنفيذها عالمياً، وتعميق الشراكات الإقليمية.

دبي: في خطوة هي الأولى من نوعها، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA)، كعضو كامل العضوية في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Council). وصوّتت الجمعية على القرارات التي اعتمدها الاتحاد خلال اجتماعه العادي لعام 2025 الذي عقد مؤخراً في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وتُعد هذه المشاركة محطة تاريخية تعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تمثيل المهنة المحاسبية على الساحة الدولية والمساهمة في صنع القرار المهني العالمي.

وقال سعادة سيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين: "يمثل هذا التصويت إنجازاً تاريخياً للجمعية وللمهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بدور جمعيتنا كممثل مهني فاعل في المنظومة العالمية للمحاسبة، من خلال المشاركة الفعلية في صناعة القرار الدولي ضمن منظمة تضم أكثر من 180 هيئة مهنية حول العالم. كما يؤكد التزام الدولة بالمساهمة في تطوير المهنة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: " التصويت على منح الامارات العضوية الكاملة في اجتماعات المجلس، انما يعكس مدى اهتمام مختلف المنظمات بجمعية الإمارات للمحاسبين، حيث أبدت جمعيات عديدة اهتمامها بالتعاون مع جمعيتنا،

وإبرام اتفاقيات تعاون، وتنظيم فعاليات مشتركة في دولة الإمارات، مما يعزز دورنا في المجتمع المهني محلياً وإقليمياً ودولياً، ويبرز بالتالي أهمية دور الجمعية امام الجهات الحكومية في الدولة".

ومن جانبه قال عبد الرحمن الزرعوني، عضو مجلس ادارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين الذي مثل الجمعية في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC): " يمثّل حضور دولة الإمارات كعضو كامل العضوية في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين علامة فارقة في مسيرة المهنة على مستوى الدولة، ودليلاً على الاعتراف الدولي بالدور المهني المتقدم الذي تؤديه جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين. وقد تشرفت بتمثيل الجمعية في هذا الحدث العالمي الذي يعد من أهم محطات صناعة القرار في منظومة المحاسبة الدولية، كونه يجمع الهيئات المهنية الأكثر تأثيراً حول العالم".

واضاف الزرعوني :" تجسّد المناقشات والقرارات التي اعتمدها المجلس، بما في ذلك الخطة الخمسية الجديدة، مرحلة تحول رئيسية تركز على تعزيز التحول الرقمي، وتطوير التعليم المهني، ودعم الكفاءات الشابة، ورفع جودة المعايير وتطبيقها عالمياً. وهي أولويات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجّهها نحو بناء منظومة مهنية راسخة ذات تأثير إقليمي ودولي. إن مشاركة الجمعية في هذا المستوى تعزز حضور الإمارات في ساحة المهنة العالمية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الهيئات الدولية، وترسخ مكانة الدولة كمركز رائد لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في المنطقة".

تعزيز مكانة الاتحاد

وأبرزت الكلمة الافتتاحية للسيد لي وايت رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين، أهمية الدور العالمي الذي يضطلع به الاتحاد في تمثيل مهنة المحاسبة والدفاع عن مصالحها على مستوى صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية. كما أكد أن الاتحاد يواصل تعزيز مكانة المهنة كقوة مؤثرة في دعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية الزيارات الميدانية المتكررة لأعضاء الاتحاد لتعزيز العلاقات مع الجمعيات الوطنية.

تقرير الرئيس التنفيذي

واستعرض تقرير الرئيس التنفيذي للاتحاد خلال الاجتماع ، أبرز المبادرات الجديدة التي أطلقها الاتحاد، كما سلّط الضوء على توسيع التعاون مع المنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المانح، عبر برامج دعم فني وبناء قدرات مؤسسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاتحاد ينفّذ برنامج تحول مؤسسي شامل يركّز على ثلاثة محاور هي: الأفراد، والعمليات والتقنية. وأكد أن عام 2026 سيُكرّس لترسيخ الثقافة التنظيمية الموحّدة وضمان استدامة نتائج التحول.

وصادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين على خطة الاتحاد الإستراتيجية الجديدة، التي تُعد أول خطة خمسية ترتبط مباشرة بمفهوم القيمة المقدمة للأعضاء (Member Value Proposition)، وتركز على دعم التحول الرقمي، وتعزيز التعليم واستقطاب الكفاءات الشابة، ورفع جودة المعايير وتنفيذها عالمياً، وتعميق الشراكات الإقليمية. وأوضح أن الخطة ستُترجم إلى خطط أعمال سنوية تفصيلية مرتبطة مباشرة بالموازنات وبمؤشرات أداء الموظفين التنفيذيين

قرارات المجلس

شملت القرارات التي اتخذها المجلس، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، حيث تمت الموافقة على التعيينات وإعادة التعيينات حسب توصية لجنة الترشيحات، وتعيين لجنة الترشيحات الجديدة، حيث تمت الموافقة على الأعضاء الجدد والمجدد لهم في اللجنة للفترة 2025- 2027.

وتمت الموافقة أيضاً على الخطة الإستراتيجية الجديدة التي تحدد توجهات الاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، وكذلك تمت الموافقة على المعايير العامة للميزانية وخطة العمل السنوية. وتعيين المدقق الخارجي لعام 2025، حيث تمت الموافقة على تعيين شركة Avanta كمدقق خارجي لتدقيق البيانات المالية بنظامي IPSAS والنظام، واعتماد محضر الاجتماع العادي لعام 2024 الذي عُقد في نوفمبر 2024.

كما وافق المجلس على التقرير السويسري للمدقق القانوني لعام 2024 والقوائم المالية، بالإضافة إلى اعتماد عضويات جديدة في الاتحاد، حيث تمت الموافقة على انضمام كل من معهد كمبوديا للمحاسبين والمراجعين القانونيين (KICPAA) كعضو، والهيئة الوطنية لخبراء المحاسبة بجمهورية الكونغو الديمقراطية كعضو منتسب.

وحدد المجلس الأولويات الإستراتيجية لعام 2026، التي تمثّلت في تعزيز صوت الشركات المهنية في منظومة وضع المعايير الدولية عبر قنوات منظمة وشفافة، وتعميق التعاون مع المنظمين الإقليميين في

الشرق الأوسط وآسيا، بدءًا من اجتماع دبي القادم، واستكمال مشروع الحوكمة الداخلية لضمان تمثيل عادل ومتوازن لمختلف الشبكات المهنية.

جائزة القادة المتميّزين

وأعلن خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين عن الفائزَيْن بجائزة القادة العالميين المتميزين، وهي الجائزة التي تُمنح سنوياً لشخصيات قدّمت إسهامات استثنائية ومؤثرة في تطوير مهنة المحاسبة على المستوى الدولي. والفائزان بالجائزة لهذا العام هما: البروفيسور وازمون نكولو من جنوب أفريقيا، الذي يُعدّ من الرموز التاريخية التي مهدت الطريق أمام أجيال من المهنيين الأفارقة في مجال المحاسبة والمراجعة،

كما شغل مناصب أكاديمية بارزة في عدة جامعات، وأسهم في إعادة هيكلة التعليم العالي في بلاده، ونَشر عدداً من الأبحاث والأوراق حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والسيد باري ميلانسون من الولايات المتحدة الأميركية الذي يُعدّ أحد أكثر القادة تأثيراً في مهنة المحاسبة الحديثة، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين (AICPA) لأكثر من ثلاثة عقود، وساهم في تطوير معايير جودة التدقيق، وأخلاقيات المهنة، والتقارير المستدامة، والتحول الرقمي، كما قاد جهوداً عالمية لرفع كفاءة المهنة وثقة الجمهور فيها.

