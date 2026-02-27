وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أعلنت "كيتا"، المنصة الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة "ميتوان" الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تسهيل تبادل البيانات والمعرفة وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في تعزيز أنشطة توصيل الطعام والنقل والخدمات اللوجستية في الإمارة.

وشهد سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم التي تعكس التزام (اقتصادية أبوظبي) بتطوير السياسات بناءً على البيانات الدقيقة، وجذب الاستثمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، وترسيخ منظومة أعمال مرنة ومزدهرة، ودعم المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل (اقتصادية أبوظبي) و(كيتا) على تسهيل تبادل البيانات والرؤى من أجل صناعة قرارات مدروسة، ويشمل ذلك تبادل البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالعمليات التشغيلية للأعمال، وأنشطة النقل والخدمات اللوجستية، وأداء السوق، والاتجاهات الخاصة بالقطاعات المعنية. ويتماشى ذلك مع جهود (اقتصادية أبوظبي) للتعامل مع تحديات السوق واتجاهاته والعوامل التشغيلية في مختلف القطاعات، وسلوك المستهلكين، وغيرها من العوامل المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح إجراء تقييمات أكثر شمولاً ودعم عملية صنع السياسات.

وقال سعادة محمد الشيبة الشرياني، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: " ضمن مساعينا لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، نضاعف جهودنا لبناء اقتصاد مستدام بمستويات عالمية من خلال تمكين الاستثمارات عبر الرؤى والخدمات والأطر التنظيمية الموثوقة التي تدعم نمو الأعمال وتسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل. ويوضح هذا التعاون التزامنا بتعزيز السياسات التي تعتمد على البيانات الدقيقة وتوطيد التعاون مع القطاع الخاص. ومن خلال الاستفادة من البيانات عالية الجودة والرؤى والخبرات الفنية، نهدف إلى تعزيز فهم ديناميكيات السوق، ودعم بيئة تنظيمية أكثر تمكيناً، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال".

وتولي مذكرة التفاهم أهمية كبيرة لتبادل المعرفة وبناء القدرات، وسيعمل الطرفان على تنظيم ورش عمل وندوات وجلسات تدريبية لفرق العمل بهدف تعزيز القدرات التحليلية.

قال السيد/ لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: "تعكس هذه المذكرة التزاماً مشتركاً ببناء منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والبيانات، وأكثر مرونة وجاهزية للمستقبل في إمارة أبوظبي. في كيتا، نرى في البيانات أداة عملية لربط الواقع التشغيلي الفعلي بعمليات اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، لا سيما في قطاعات توصيل الطلبات، والنقل، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتطوير التنظيمي المستند إلى البيانات، عبر مشاركة الرؤى التشغيلية ذات الصلة والدروس المستفادة من القطاع، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية وأولويات الحوكمة المعتمدة. كما يشكل التركيز على تبادل المعرفة وبناء القدرات قيمة مضافة حقيقية، إذ يسهم في تعزيز تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين، ويدعم ترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة في الإمارة."

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تطوير وتنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

نبذة عن "كيتا":

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم كيتا بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد كيتا الذراع الدولية لعملاق خدمات التوصيل ميتوان (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

