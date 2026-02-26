أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وشركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في حلول الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، عن توقيع اتفاقية رئيسية لتأجير محطات طاقة شمسية لإمداد شبكة مستشفياتها وعياداتها في الإمارات بالكهرباء النظيفة.

وتعزز هذه الاتفاقية التي تمتد لـ25 عاماً كفاءة العمليات، وتحسّن القدرة على التنبؤ بالتكاليف على المدى الطويل، وتدمج الاستدامة ضمن التخطيط طويل الأجل للأصول. ومن المتوقع أن تولّد محطات الطاقة الشمسية في الموقع نحو 23.5 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً من الكهرباء النظيفة، أي ما يعادل تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 7,200 طن متري، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقالت ليا الدمّاني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بيورهيلث: "ترسي هذه الشراكة معياراً جديداً للرعاية الصحية المستدامة وتعكس مسؤوليتنا في تقليل البصمة البيئية لقطاع الرعاية الصحية. ونحن نعمل من خلال الجمع بين بنية تحتية مرنة وطاقة موثوقة، على جعل مستشفياتنا وعياداتنا أكثر كفاءة تشغيلية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة بلا انقطاع. ومع سعينا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، فإن هذا المشروع يشكّل جزءاً محورياً من ركيزة المنشآت والعمليات الذكية، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أنظمة طاقة أنظف وأكثر مرونة".

من جانبه، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع بيورهيلث لتزويد شبكة مستشفياتها وعياداتها في دولة الإمارات بالكهرباء النظيفة. وبما أن قطاع الرعاية الصحية يلعب دوراً حيوياً في رفاهية المجتمع، فإن تزويد هذه المنشآت الحيوية بالطاقة النظيفة يدعم الاستدامة البيئية والقدرة التشغيلية طويلة الأمد. ومع أكثر من 1.1 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة التي تنتجها مشاريعنا التشغيلية، تمتلك Yellow Door Energy الخبرة اللازمة لتقديم حلول متعددة المواقع ضمن اتفاقيات التأجير الرئيسية. ونحن نتطلع لدعم بيورهيلث في تسريع التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040 والمساهمة في استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول 2050".

وبموجب اتفاقية التأجير الرئيسية هذه، ستتولى Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية في أصول الرعاية الصحية التابعة لشركة بيور هيلث في الإمارات. ويتيح نموذج تأجير محطات الطاقة الشمسية لبيورهيلث الاستفادة من الطاقة النظيفة ودعم طموحها في الحياد الكربوني بحلول عام 2040، كما يعزز التزام المجموعة ببناء نظام رعاية صحية أذكى وأكثر استدامة، يتوافق مع الأولويات الوطنية الإماراتية للطاقة والكفاءة الرقمية والعمل المناخي.

وتعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع نحو الاستدامة المتكاملة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تتضافر الطاقة النظيفة، الكفاءة التشغيلية، ورعاية المرضى لدعم مجتمعات أكثر صحة ومستقبلاً أكثر استدامة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تُعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

