بدء تشغيل معمل الغاز في تناقيب، أحد أكبر معامل الغاز في العالم

تعكس هذه المشاريع التقدم السريع في نمو أعمال الغاز بأرامكو السعودية، حيث تسعى الشركة إلى زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الإنتاج لعام 2021

تعزز مشاريع التطوير الأخيرة مكانة المملكة كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم وتُرسخ ما تقدمه أرامكو السعودية من قيمة متميزة للمستثمرين

الظهران - أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن إحراز تقدم كبير في خطتها الطموحة للتوسع في إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر حقل غاز غير تقليدي في الشرق الأوسط، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، أحد أكبر معامل الغاز في العالم.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة طاقة إنتاج غاز البيع في الشركة بنحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021، لتصل إلى ما يقارب 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا من إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة له. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق تدفقات نقدية إضافية من أنشطة التشغيل تتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار أمريكي في عام 2030، وذلك رهنًا للطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "نفخر ببدء أعمال الإنتاج في حقل الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، وهي إنجازات كبيرة لأرامكو السعودية ولمستقبل الطاقة في المملكة. ومن المتوقع أن يُصبح برنامجنا الطموح للغاز، بمشيئة الله، أحد المصادر الرئيسة للربحية. كذلك تُسهم هذه المشاريع العملاقة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، بما يدعم التصنيع والتنمية في عدد من القطاعات الرئيسة، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من السوائل عالية القيمة. وتؤكد هذه الإنجازات، التي تحققت بفضل الله ثم بفضل القيادة الطموحة والداعمة في وزارة الطاقة، وتفاني كوادرنا وابتكارها، على الدور المحوري للغاز في استراتيجية نمو أرامكو السعودية".

وأكد الناصر امتنانه العميق للمساندة والثقة والاهتمام الذي تحظى به أرامكو السعودية من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أعمق الأثر فيما تحققه الشركة من إنجازات ومشاريع متميّزة تصب في رؤية المملكة 2030.

الجافورة

ومن المتوقع أن يدعم الغاز المستخرج من حقل الجافورة مستهدفات المملكة للنمو في القطاعات الرئيسة مثل: الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الكبرى، والبتروكيميائيات، مما قد يوفر دفعة كبيرة لاقتصاد المملكة، ويعزز مكانتها ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميًا.

وقد بدأت أرامكو السعودية إنتاج أول غاز صخري غير تقليدي في حقل الجافورة في ديسمبر 2025، حيث أدّت التقنية دورًا محوريًا في إطلاق إمكانات حقل الجافورة وترسيخه كمعيار عالمي لتطوير الغاز غير التقليدي. ومنذ انطلاقه، استفاد المشروع من التقنية للمساعدة في خفض تكاليف الحفر والتحفيز، وتعزيز إنتاجية الآبار، مما أسهم في تعزيز آفاقه الاقتصادية القوية.

وتغطي منطقة الجافورة مساحة تبلغ 17 ألف كيلومتر مربع، ويُقدر أنها تحتوي على 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات. ويهدف مشروع حقل الجافورة إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يوميًا، ونحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات يوميًا بحلول عام 2030.

تناقيب

يُعد معمل الغاز في تناقيب ركيزة أساسية في استراتيجية أرامكو السعودية لزيادة قدرات معالجة الغاز وتنويع محفظة منتجاتها من الطاقة، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبدأت أعمال التشغيل في ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية لمعالجة الغاز الخام إلى 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في عام 2026. وتزامن بدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب مع بدء الإنتاج في برنامج توسعة وتطوير حقل المرجان. ويتميّز المعمل بالتكامل الرقمي، والكفاءة التشغيلية المحسّنة، والقدرة على تنفيذ المشاريع المعقدة، والاستخدام الأمثل للموارد، كما يقوم بمعالجة الغاز الخام المصاحب لإنتاج النفط الخام في حقلي المرجان والظلوف البحريين.

إطلاق الفرص

من المتوقع أن يؤدي توسع أرامكو السعودية في مجال الغاز إلى آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، مما يُحقق قيمة مضافة كبيرة، ويعزز مكانة أرامكو السعودية كمزوّد موثوق للطاقة.

وبالإضافة إلى المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وتعزيز إمداداته للصناعات الوطنية، تدعم استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في الغاز الجهود المبذولة الساعية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء محليًا، وتعزيز برنامج المملكة لإزاحة الوقود السائل الذي سيكون له بإذن الله الأثر الإيجابي على البيئة، ودعم طموح المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتعزيز أمن الطاقة، والإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا.

