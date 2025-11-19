العين، أبوظبي: نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل (آفاق العين المستقبلية 2026)، بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمعنيين، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة العين محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي.

ناقشت ورشة العمل سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب في منطقة العين، وركّزت على تحديد الأولويات الإستراتيجية لمستقبل التنمية، ووضع خارطة طريق أولية للمشروعات الإستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المبادرات والجهات لتحقيق النمو بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.

تناول المشاركون عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأعمال والاستثمار في منطقة العين من خلال تنسيق الخطط والسياسات. وشملت الموضوعات الرئيسة تطوير الزراعة الذكية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز العروض الثقافية والسياحية بما يتماشى مع الإستراتيجيات التي تستهدف ترسيخ مكانة العين وجهة رائدة. كما سلطت الورشة الضوء على البرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الاستثمار وريادة الأعمال لتسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:"تمثل منطقة العين عاملاً رئيسياً في إستراتيجية إمارة أبوظبي من أجل بناء اقتصاد المستقبل، وتواصل، مدعومةً بمزاياها التنافسية في عدة قطاعات مثل الزراعة والتعليم العالي والسياحة والصناعات المتقدمة، قيادة النمو المستدام. ويأتي حرصنا على تنسيق جهود ومبادرات الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تطوير مبادرات جديدة تتماشى مع أولوياتنا المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة عبر توفير المزيد من الوظائف وتوسيع نطاق فرص الأعمال وتعزيز جودة الحياة".

وأضاف سعادته: "تمكنت العين، بفضل مقوماتها الفريدة، من استقطاب استثمارات تجاوزت 128.5 مليار درهم (35 مليار دولار أمريكي) في القطاعات غير النفطية مثل النقل والطاقة والصناعة خلال السنوات الماضية. ونجدد التزامنا بتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتمكين المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات من الاستفادة من الفرص التي توفرها خططنا الرامية إلى ترسيخ دور العين محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي".

تضمّنت ورشة العمل عدداً من العروض التقديمية والنقاشات التي شارك فيها كل من دائرة الثقافة والسياحة، ومطار العين الدولي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبلدية العين- دائرة البلديات والنقل، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" إضافة إلى عدد من رواد الأعمال والخبراء.

وسلطت الفعالية الضوء على أولويات النمو والفرص الواعدة في العين، كما ركز مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" على احتياجات سوق العمل في العين ومواءمة برامج تنمية المواهب معها، بينما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار وصندوق خليفة فرص الاستثمار وبرامج التمويل والدعم لرواد الأعمال، وأبرزت غرفة أبوظبي دور القطاع الخاص في منطقة العين.

واستعرضت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لدعم النمو عبر التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم إجراءات ترخيص مبسّطة وإرشادات من الخبراء، وحماية المستهلك والعلامات التجارية، وتقديم بيئة أعمال تتميز بأطر تنظيمية متطورة.

وتؤكد هذه الفعالية التزام (اقتصادية أبوظبي) بتمكين الاقتصادات المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم تطوير العين مركزاً حيوياً وشاملاً ومستداماً في الإمارة.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تطوير وتنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.added.gov.ae

للتواصل الإعلامي:

PRandMedia@adeconomy.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية