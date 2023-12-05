الإمارات العربية المتحدة: أعلن بيت التجارة النيجيري عن إطلاق شراكة جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال افتتاح المقر الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل تركيز نيجيريا على أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في الصادرات الزراعية.

حضر معالي دابو أبيودون، الحاكم التنفيذي لولاية أوجون الحدث الذي أقيم في مركز مؤتمرات جافزا وان في دبي. كما قام معاليه بافتتاح مستودع وصالة عرض بيت التجارة النيجيري، حيث قام بجولة للاطلاع على منتجات نيجيريا الزراعية عالية الجودة. كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية أوجون وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC).

كما حضر الحدث عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، ضمت كل من معالي باباجيد سانو أولو، الحاكم التنفيذي لولاية لاغوس، الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية لاغوس وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC)، وسعادة طيبات أتينوكي محمد، القنصل العام لجمهورية نيجيريا الاتحادية في دبي، والشيخ عبد الرحمن سيف بن سيف حمد الشرقي، نائب رئيس ان ايه جي سي سي للاستثمار، بالإضافة إلى عدد الشخصيات البارزة التي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال تعزيز العلاقات التجارية العالمية والتعاون الاقتصادي الثنائي.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات الزراعية النيجرية نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة خاصة مع وجود 82% من الأراضي الصالحة للزراعة. وبالاعتماد على الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الزراعية الحديثة والالتزام بمعايير الجودة العالمية، تسعى نيجيريا إلى أن تصبح مُصدراً عالمياً بارزاً المنتجات الزراعية، علماً أنّها مصدّر أساسي للكاكاو والكاجو وبذور السمسم.

وقال محمود أحمدو، رئيس ان ايه جي سي سي للاستثمار: "نلتزم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين نيجيريا ودول مجلس التعاون الخليجي. ويشكل افتتاح بيت التجارة النيجيري خطوة مهمة نحو تطوير التعاون الاقتصادي من خلال التميز والجودة والنمو المشترك. إن إستراتيجيتنا تتضمن إتباع نظام صارماً للتحقق من جودة المنتجات والشركات المصدرة، وتعزيزه حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يشمل هذا النظام التفتيش قبل الشحن، والتفتيش عند الوصول إلى البلد المستورد، وتمويل التجارة. وبدعم من فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ووزراء بلدنا الموقرين، نحن على ثقة بأن هذا الحدث سيشكل فصلاً جديداً من النمو للمنتجات التي تحمل شعار 'صنع في نيجيريا'."

من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن سيف بن سيف حمد الشرقي، نائب رئيس ان ايه جي سي سي للاستثمار: "انطلاقاً من التزامنا الثابت بالجودة، نؤكد على إتباع عمليات تفتيش ومراقبة صارمة، وذلك لضمان وصول منتجات بأفضل المعايير العالمية المتبعة. إن إستراتيجيتنا تقوم على ضمان تطوير وازدهار المشاريع التجارية تماشياً مع دينامية ومتطلبات التجارة العالمية. كما نؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية، وتسهيل المعاملات التجارة الدولية المعقدة، وتبسيط عملية التوثيق، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية للشحن."

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نبذة عن بيت التجارة النيجيرية

يعتبر بيت التجارة النيجيري الذي يتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، مبادرة مشتركة بين مجلس ترويج الصادرات النيجيري (NEPC) وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC).

تأسس بيت التجارة النيجيري سنة 2023، وهو عبارة عن منصة تجارية مخصصة لزيادة حجم التجارة غير النفطية بين نيجيريا وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الترويج لكل منتج "صنع في نيجيريا" وتقديم أعلى مستوى من الجودة.